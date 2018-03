Lyon : la Sucrière en mode marché vintage

La 18e édition du Marché de la mode vintage se tiendra à Lyon du 7 au 8 avril 2018, à La Sucrière. Le salon dédié aux années 90 fera la part belle au "streetwear" pour cette édition.

Bombers, pull XXL et jeans troués, cette année, ce sont les années 90 et le "streetwear" qui seront à l’honneur. La 18e édition du Marché de la mode vintage remet au goût du jour les fripes qu'on ne pensait plus ressortir.

17 000 visiteurs sont attendus sur ces deux jours d’expositions. Au total 170 exposants se répartiront les deux étages du bâtiment de la Sucrière décorée pour l’occasion selon les codes vintage des années 90. Des espaces vide-grenier, mode solidaire, luxe, mais aussi styles de vie avec juke-box et vinyles, compléteront l'événement. Enfin, des défilés, tables rondes et expositions de silhouettes retraçant quarante ans de mode seront autant d'occasions de réviser ses classiques, tout en chinant à la recherche de la perle rare.

Marché de la mode vintage, 7-8 avril 2018, La Sucrière Lyon Confluence, 49/50 quai Rambaud 69002

Retrouver la programmation sur le site dédié à l’événement (www.marchemodevintage.com)