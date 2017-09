Lyon : c'est la rentrée pour les Puces du Canal

À l’occasion d’une conférence de presse donnée la semaine dernière, la direction du 2e plus grand marché aux puces de France a dressé le bilan de l'activité du site et évoqué son avenir.

@Charlotte Santana Devanture des Puces du Canal

Créé en 1985, les Puces du Canal se sont offertes une seconde jeunesse suite à l’arrivée de Stephan Blanchet qui en est désormais le gérant. Aux côtés de Jérôme Balme, responsable du site, il a tenté de redonner une nouvelle vie aux Puces. Pour Stephan Blanchet, les Puces du Canal c’est "le rendez-vous touristique incontournable". Le lieu idéal des "amateurs de décoration, de design et de chine". Pour Jérôme Balme, il s’agit également d’un "monde à part où l’on prend son temps pour se retrouver et échanger".

Un bilan encourageant et des nouveautés pour la rentrée

Après quelques travaux d’amélioration et une période de reconstruction suite au sinistre de juin 2015 (un violent orage avait sérieusement endommagé le hangar), l’équipe des Puces du Canal peut aujourd’hui se féliciter du chemin parcouru. Et pour cause, le site a enregistré une augmentation de fréquentation de 32% de juin 2016 à juin 2017. De "bons résultats" obtenus grâce "à des évènements réguliers et à l’installation de brocanteurs qui ont su répondre aux attentes stylistiques des professionnels" se réjouit Stephan Blanchet. L’équipe ne compte pas s’arrêter en si bon chemin puisqu’elle vient de faire l’acquisition de Sezam, un chapiteau événementiel. Avec une surface de 1200 m2, Sezam a vocation à accueillir les exposants, mais aussi tout un lot d’évènements durant l’année (concerts, mariages, soirées privées…). Avec cette nouveauté, Stéphan Blanchet et Jérôme Balme espèrent développer plus encore l’attractivité du site.

Les Puces du Canal - 3 rue Eugène Pottier - Ouvert le jeudi, le samedi et le dimanche matin