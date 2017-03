Lyon : Marc Lambron parrain du Grand Prix du livre de mode

L’académicien est le parrain de la 21e édition du concours imaginé par l’association Modalyon et l’Université de la mode.

Marc Lambron © JF Paga (montage LC).

Chaque année, les étudiants en master de l’Université de la mode, unique cursus spécialisé dans l’apprentissage de l’histoire de la mode et des modes, étudient huit ouvrages sélectionnés par le jury du Grand Prix. Des biographies (All about Yves de Catherine Ormen, Fashion Art et Rock’n’roll de Jean-Charles de Castelbajac) aux essais de réflexion sur la création (Décrayonner d’Anne Valérie Hash), des livres contemporains (Les Tribus urbaines de Caroline Young) aux questions sociétales (Internet a aussi changé la mode de Valérie Jeanne-Perrier), les titres sélectionnés sont tous les témoins de l’esthétisme de notre société et de son mouvement perpétuel. La mode, populaire et universelle, est scrutée dans toute sa largeur par l’Université et défendue avec ferveur par son association, Modalyon. Le Grand Prix du livre de mode, qui sera remis ce vendredi à la bibliothèque de la Part-Dieu, en est devenu une institution.

Des conférences sont organisées en amont avec les auteurs sélectionnés. Des “Conséquences de la digitalisation sur le fonctionnement de la mode aujourd’hui” aux “Mémoires de l’illustre Bettina Ballard”, chaque table-ronde se pose en récit de notre mode de vie.

Mode afropolite – Création, valeurs et enjeux politiques / Conférences, projections, défilé

Mercredi 15 mars de 10h à 19h, dans le grand amphithéâtre de l’université Lyon 2, entrée 18 quai Claude-Bernard (Lyon 7e). Programme détaillé ici.

Grand Prix du livre de mode – Vendredi 17 mars à partir de 14h (remise du prix à 18h) à la bibliothèque de la Part-Dieu. Entrée libre.