Lyon Free Bike et Convergence Vélo envahissent Lyon ce dimanche

Les adeptes du vélo vont pouvoir s’en donner à cœur joie ce dimanche : l’association Pignon sur rue et le Lyon Free Bike organisent tous deux des parcours pour découvrir l’envers cyclable de Lyon.

© Lyon Capitale Convergence Vélo 2016, place des Terreaux.

De son côté, Pignon sur rue espère réunir près de 2 000 cyclistes pour son édition annuelle de la Convergence Vélo. L’événement, “vélofestif” comme il se décrit, propose à ses participants de se réunir à l’un des 20 points de départ organisés à travers Lyon, avant de prendre le guidon vers la place des Terreaux où convergent tous les cyclistes selon un chemin balisé. Ils s’élanceront ensuite à 15h30 dans une parade finale vers le parc Blandan, accompagnés en fanfare par des musiciens locaux. Les cyclistes du jour y seront accueillis et récompensés par un goûter géant.

Tout le programme de la journée est à retrouver sur le site de Convergence Vélo.

Pour les plus sportifs, Lyon Free Bike organise quatre parcours selon les envies, de 26 à 68 km. Tous permettent de “découvrir ou redécouvrir les plus beaux sites de la métropole du Grand Lyon : le tunnel mode doux, de nouveaux parcs, les berges, des singles fraîchement nettoyés ou encore l’amphithéâtre gallo-romain de Fourvière sont bien sûr au programme”. Avec la possibilité de participer à un véritable challenge VTT : “deux fleuves et deux collines, un fort dénivelé, des ruelles pavées, des passages “secrets”, des escaliers et des traboules…”

Le départ du parcours “ultra” s’effectuera de 7h30 à 8h. Celui du parcours “expert” de 8h à 8h45. Le parcours “sportif” se déroulera de 8h45 à 9h45, et le dernier parcours “découverte du patrimoine” donnera le top départ de 9h45 à 10h30.

Tous le programme de la journée est à retrouver sur le site de Lyon Free Bike.