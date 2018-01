Lyon : 4 spectacles à voir avec des enfants en janvier

Une lettre qui manque, un piano acrobate, une patate abandonnée et un amour tout de guingois. Voici, en quatre images, notre sélection mensuelle de spectacles à voir à partir de 4 ans.

© Mirabelwhite Érika Tremblay-Roy / Lettre pour Elena.

Comment dire au revoir

Toutes vêtues de rouge, trois jeunes filles découvrent au bord d’une route une multitude de lettres qui leur sont adressées. En les lisant, elles s’aperçoivent petit à petit que ce sont des lettres d’au revoir, de leurs voisins, leur école, leur famille… Mais il n’y a aucune lettre de leur amie Éléna, la quatrième du groupe. Théâtre, danse et musique sont convoqués dans ce spectacle plein d’émotion et d’énergie, qui parle d’amitié, de vie, mais évoque aussi en douceur la perte, le deuil, la résilience. Un spectacle sensible et poétique, qui mêle joie et gravité.

Lettre pour Éléna – À partir de 7 ans

Vendredi 12 janvier à 19h et samedi 13 janvier à 16h, au théâtre de la Renaissance (Oullins)

Piano acrobate

© Johan Van der Dood III Cie d’irque & fien / Le Carrousel des moutons.

Si ce spectacle est muet, c’est qu’il n’a pas besoin de paroles pour déclencher des émotions. Au centre de la scène, un piano à queue et une pianiste qui alterne rythmes doux et effrénés. Sur le piano, un acrobate est allongé, il cherche le sommeil… et s’élève dans les airs au son des notes. Bientôt, le piano se met à tourner, se dresse à la verticale, la pianiste continuant de jouer. Quant à son passager circassien, il jongle debout sur le piano et réalise toutes sortes d’acrobaties. Un spectacle drôle, magique et poétique, qui mêle habilement théâtre de rue, musique et cirque.

Carrousel des moutons – À partir de 5 ans

Mercredi 24 janvier à 20h, au Radiant-Bellevue (Caluire)

Méli-mélo de légumes

© Arnaud-Emmanuel Veron Au bal du petit potage.

Quelle est l’histoire secrète des légumes ? C’est ce que l’on découvre en regardant Au bal du petit potage. Une “grosse patate” se sent seule et abandonnée car aucun autre légume ne veut aller au bal avec elle. Accompagnée de Léon, le comédien, elle dépassera ses craintes et réussira à se faire accepter.

Humour et imagination sont au rendez-vous de ce spectacle qui non seulement traite de la différence et de l’exclusion mais sensibilise aussi le public à l’équilibre alimentaire.

NB : À l’issue du spectacle, un goûter et un potage sont proposés.

Au bal du petit potage – À partir de 4 ans

Samedi 27 janvier à 17h30, à l’Atrium (Tassin-la-Demi-Lune)

Cirque de rue

© Manu Buttner Cie Prise de Pied / Rue de guingois.

En toile de fond, un immeuble aux fenêtres éclairées. Derrière les rideaux tirés, on aperçoit les habitants en ombres chinoises : un écrivain, une grand-mère, une jeune femme, la concierge… Tout bascule le jour où la jeune femme fait la rencontre d’un nouvel arrivant. S’ensuit un florilège d’acrobaties, de portés, jetés, d’escalade… jusqu’à la naissance d’un petit bébé. Un spectacle plein d’humour, d’amour et de fantaisie, à voir en famille.

Rue de guingois – À partir de 4 ans

Dimanche 28 janvier à 17h, à l’Aqueduc (Dardilly)