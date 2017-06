Lyon : 10 commandements pour survivre à la canicule

La chaleur règne dans la capitale des Gaules depuis une semaine, au point de faire transpirer tous les Lyonnais qui ont le malheur de prendre le métro ou, pour les plus courageux, de circuler à vélo. Lyon Capitale vous propose 10 commandements à suivre pour supporter cette canicule.

©Tim Douet

n°1 – De l’eau au frais tu garderas

Autant commencer par le point le plus important pour votre santé en période de canicule : l’hydratation. C’est évidemment rapidement un prétexte pour sortir une bière ou un soda du frigo, mais rien ne combattra mieux la déshydratation qu’une bonne bouteille d’eau soigneusement conservée au frais.

n°2 – Dans un brumisateur tu investiras

N’hésitez plus à vous doter de cette fabuleuse invention qui vous rafraîchira avec la douceur d’un crachin. Ceux qui ont les moyens pourront également opter pour un ventilateur, tandis que les plus old-school préféreront l'éventail.

n°3 – La climatisation tu rechercheras

Avec un peu d’imagination, on peut trouver une flopée de lieux climatisés à Lyon. On pensera notamment aux cinémas, qui promettent une ambiance rafraîchissante le temps d’un mauvais film français, ou aux musées, par exemple celui des Beaux-Arts ou celui des Confluences.

n°4 – Les glaciers tu fréquenteras

Flâner à l’ombre des ruelles du Vieux-Lyon semble aussi être un bon moyen d’échapper à la chaleur. L’occasion, s’il vous fallait vraiment un prétexte, de s’arrêter chez l’un des nombreux glaciers qui jalonnent la rue Saint-Jean, et de se régaler avec un bon cornet trois-boules.

n°5 – Dans un lac ou une piscine, tu plongeras

Du centre nautique Tony-Bertrand sur les quais du Rhône à la piscine de Vaise, en passant par celle de Gerland, Lyon ne manque pas de bassins où vous pourrez montrer vos talents de nageur de brasse. Les plus braves pourront même s’aventurer dans des contrées plus éloignées pour apprécier la fraîcheur de lieux tels que la base de loisirs de Condrieu-les-Roches ou le lac de la Forestière, dans le parc de Miribel-Jonage.

n°6 – Dans le Rhône tu ne sauteras pas

Bien qu’une baignade soit conseillée et que passer quelques instants dans l’eau vous permet d’oublier momentanément la canicule, il est déconseillé de sauter dans le Rhône par dépit. Vous risquez de devoir nager longuement avant de pouvoir échapper au courant du fleuve ; quant à la qualité de l’eau, elle vous passera l’envie de boire la tasse.

n°7 – Les grottes de la Balme tu visiteras

Situées à 40 minutes de Lyon, les grottes de la Balme fournissent habituellement un spectacle unique et saisissant. Ajoutez à cela le plaisir de découvrir ces galeries souterraines par une température ambiante de 20° et vous tenez une idée de sortie incontournable, surtout par cette chaleur.

n°8 – Dans le Pilat tu te rafraîchiras

Une paire de chaussures de randonnée, une demi-heure de voiture, et vous voilà dans les monts du Pilat. N’ayez pas peur de vous aventurer dans ces contrées stéphanoises, car le jeu en vaut la chandelle, avec à la clé une balade à la fraîche, entre proximité avec la nature et découverte de paysages verts et montagneux.

n°9 – À l’ombre tu pique-niqueras

Il est également tout à fait possible de rester à Lyon et de profiter du beau temps sans l’inconvénient de la chaleur. Invitez quelques amis au jardin des Curiosités (Lyon 5e), munissez-vous des indispensables hamacs, ballons et jeux de cartes, et organisez un pique-nique à l’ombre.

n°10 – Les aliments frais tu préféreras

Privilégiez d’ailleurs les aliments frais pour ce pique-nique entre amis : tomates, salades de pâtes, thon, œufs… L’occasion rêvée pour enfin manger sainement et économiser les 7 euros que vous ne mettrez pas dans votre tacos quotidien.