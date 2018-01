Les spectacles à voir en famille en février à Lyon et alentour

Écouter l’histoire de Clara, sauvée en 1942, voir grandir Tibou dans ses cartons, visiter un grenier de cirque et rencontrer le Don Quichotte de l’an 2000. Voici nos quatre suggestions pour février.

Dispositif du spectacle “L’Histoire de Clara”.

Concert narratif sous casque

En 1942, Clara, une petite fille juive, échappe à une rafle alors que ses parents sont déportés. Elle devra sa survie à dix personnes qui tour à tour prendront soin d’elle. Pour découvrir cette histoire, le public est assis sur des coussins dans la pénombre et partage cet espace avec deux musiciens et une comédienne placée devant un micro. Chaque spectateur porte un casque, à travers lequel il entend la voix de la comédienne, laquelle interprète les dix personnages qui ont sauvé Clara. La bande-son est jouée en direct par les musiciens. Une forme de spectacle originale qui permet à chacun de véritablement s’immerger dans l’histoire.

L’histoire de Clara – À partir de 10 ans

Programmation du théâtre La Mouche

Mardi 6 février à 19h30, au collège Jean-Giono à Saint-Genis-Laval

Conte initiatique

Tibou Tipatatoum.

Sur scène, différents modules en carton sont empilés, tel un jeu de construction géant. Petit à petit, les modules bougent, s’assemblent, se déconstruisent.

On assiste ainsi à la naissance de Tibou, marionnette de carton qui va découvrir le monde sous l’œil bienveillant et entre les mains de son manipulateur-conteur.

Tout en douceur, Tibou réalise certains apprentissages fondamentaux : la marche, la parole… et mène son petit bout de chemin jusqu’à l’île du Dragon.

Un spectacle sonore et visuel adapté aux tout-petits.

Tibou Tipatapoum – À partir de 2 ans

Programmation du théâtre Théo-Argence

Mercredi 7 février à 15h, salle Ersilie (Saint-Priest)

Souvenir souvenir

Le Grenier à Pépé;

Le petit-fils d’un vieil artiste de cirque décide de mettre un peu d’ordre dans les affaires de son grand-père. Le voilà dans le grenier, sorte de caverne d’Ali Baba remplie de souvenirs. Dans une vieille malle, il découvre une marionnette géante. Petit à petit, il va se remémorer les gestes de son pépé et sous nos yeux donner vie à cette poupée. Le duo entre le jeune homme et le pantin est l’occasion d’enchaîner acrobaties et jongleries, en musique. Les petits rigolent, les grands retombent en enfance et tout le monde se délecte de ce spectacle à la fois comique et poétique. Un atelier parents-enfants permettra de découvrir le jonglage avec foulards, assiettes chinoises et balles.

Le Grenier à Pépé – À partir de 4 ans

Mardi 13 février à 16h et 19h + mercredi 14 à 16h au théâtre de la Renaissance (Oullins)

–> Atelier parents-enfants suivi d’un goûter le 14.

Ciné-spectacle

© Cie La Cordonnerie Dans la peau de Don Quichotte.

Dans ce nouveau spectacle, on reconnaît bien la patte de la compagnie lyonnaise la Cordonnerie. Une histoire qui s’inspire d’un traditionnel de la littérature et le transpose dans le monde moderne, un mélange de cinéma, de théâtre et de musique, avec la présence d’un écran qui diffuse un film muet, et des comédiens, bruiteurs et musiciens qui réalisent en direct la bande sonore… On est en décembre 1999 et Michel Alonzo, bibliothécaire, s’inquiète comme tout un chacun du passage à l’an 2000. Un événement qui sera plus que marquant pour lui puisque, le 31 décembre à minuit, il se transforme en un Don Quichotte des temps modernes.

Dans la peau de Don Quichotte – À partir de 12 ans

Mardi 27 et mercredi 28 février à 20h30, au théâtre de Villefranche

Ce spectacle sera aussi joué au théâtre de la Croix-Rousse du 15 au 19 mai.