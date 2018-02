Lancer de hache à Lyon : “les fléchettes version virile”

Ouverture hier soir pour le Lancer de hache Lyon. Le titre est on ne peut plus clair, le complexe, régi sous le mot-valise “L’hachez-vous”, permet à ses bûcherons en herbe de s’exercer au lancer de tomahawk. Le bowling est plus fun, dites-vous ? Pas si sûr. Lyon Capitale s’est laissé guider par la hachette rien que pour vous.

@Arthur Brenac Parce-que le bowling c'est has-been, un complexe de lancer de hache vient d'ouvrir à Lyon

Parce que nous ne sommes jamais à l’abri d’une soudaine invasion zombies, un complexe de lancer de hache a ouvert ses portes hier soir à quelques miettes de Guillotière. Florent et Mélody Rivoire, copropriétaires des lieux, y voyaient l’occasion de promouvoir une pratique en quête de popularité. Car, au Canada et chez ses homologues américains, le lancer de hache est une fièvre en devenir. “Ça fait un an et demi que nous sommes dans les loisirs à Lyon (le couple est déjà propriétaire d’un escape game côté place des Terreaux, ndlr). On cherchait un nouveau loisir à apporter aux Lyonnais.” Lancer de hache Lyon n’est toutefois que le troisième complexe français à ouvrir ses portes, derrière Paris et Lille.

Un bowling un poil plus viking…

“Mais comment se joue cette barbarie ?”, demanderez-vous. On pourrait croire le contraire, pourtant il ne faut pas une force de bûcheron pour manier la hache éponyme, elle ne pèse que 700 grammes. Le complexe dispose de six box, sectionnés par de hauts grillages. À 4 mètres de nous, la cible sur bois tendre de 38 mm, peinte de lignes circulaires bleues et noires, chacune remportant son propre nombre de points. Au centre un cercle rouge vif, le jackpot en d’autres termes. “Les règles diffèrent si le client est intermédiaire ou confirmé, ajoute Florent. Le tout est de planter la hache dans la cible ou le bois.” Chaque session dure une heure – 10 minutes d’explications et d’échauffement et de débriefing pour 30 minutes de pratique – où trois bûcherons s’alternent sur une même piste. Ce qui semble être une tâche impossible se fait finalement en toute décontraction.

…et bam dans le mille !

@Arthur Brenac Florent Rivoire, propriétaire de Lancer de hache Lyon, s'exerce

Barbe en moins, on s’avance devant un box déjà maltraité par des séances tests. Le tomahawk en main, nous formons un angle droit avec notre bras. Pas besoin de faire des mouvements grossiers, il ne faut qu’un iota d’élan pour que la hachette s’élance, car tout est dans le poignet. Le premier essai ? Une catastrophe, notre estime prend un coup. Mais, le second acte se finit mieux, le tomahawk s’enfonce fièrement dans le périmètre noir. “Au bout de 10 minutes d’échauffement, tout le monde arrive à planter ne serait-ce qu’une hache, rajoute Mélody. C’est accessible autant pour les filles que les garçons.” En prime, une veste à carreaux peut être empruntée pour rendre l’expérience encore plus immersive.

Sécurité d’abord !

Hachettes et collègues tranchants l’obligent, des règles de sécurité sont bel et bien de rigueur. Les breuvages alcoolisés sont bannis, quelques softs sont toutefois servis gratuitement. La hache éponyme, elle, doit obligatoirement rester dans le box. En outre, le couple dit avoir “plein d’idées” pour l’avenir du complexe. “Une seconde hache à double tranchant pourra être maniée par les plus costauds”, dévoile le tandem. Pareillement, le centre de loisirs lyonnais compte collaborer avec ses collègues français pour créer une ligue de lancer de hache grandeur Hexagone. Pour le reste, motus et bouche cousue, il ne faudrait pas gâcher toutes les surprises à venir. Mais comme diraient nos voisins transatlantiques : just wait and see ! Pour une session d’une heure, il faut compter 50€ pour le groupe de trois, soit 16€ par tête. Toutefois, si vous comptiez amener votre dulcinée ou votre jules pour la Saint-Valentin, passez au plan B, Lancer de hache Lyon affiche déjà complet pour la soirée.