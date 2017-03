Jardin Rosa Mir : réouverture le 8 avril à la Croix-Rousse

Œuvre arabo-andalouse, le jardin Rosa Mir situé au cœur de la Croix-Rousse va rouvrir ses portes le 8 avril.

Ville de Lyon Jardin Rosa Mir à la Croix-Rousse

Toutes les plantes et coquillages que l’on peut observer sont le fruit d’une création d’un seul homme : Jules Senis Mir. Créé en 1951, le jardin Rosa Mir est victime de son succès : le passage de nombreuses personnes et le temps ont fragilisé le lieu qui doit être renouvelé. Les travaux finis, le jardin Rosa Mir, situé à la Croix-Rousse, va rouvrir le 8 avril prochain.

Pour fêter sa rémission suite à un cancer de la gorge, l’autodidacte et artiste espagnol, Jules Senis Mir réalise à lui seul, la création d’un jardin en 1951. Les constructions de l’espace de 400m2, situé derrière les immeubles de la grande rue de la Croix-Rousse, commencent en 1957. Inspiré par l’art arabo-andalou, Jules Senis Mir ajoute une multitude de matériaux qu’il a accumulé au fur et à mesure des années : galets de rivières, cailloux ramassés sur les chantiers, coquillages des restaurants des Halles et de nombreux coquillages venant d’Afrique et d’autres pays ramenés par des amis. Appelé « le petit caillou », ce jardin a été construit seulement grâce à l’imagination de l’artiste espagnol qui n’a utilisé aucun plan ni aucun dessin. Il dédiera son œuvre à sa mère et à la Sainte Vierge à qui il dit devoir sa guérison.

Association des amis du jardin Rosa Mir Jules Senir Mir, artiste espagnol dans le jardin Rosa Mir.

Le jardin Rosa Mir devient la propriété de la Ville de Lyon en 1987 et est répertorié au titre du patrimoine remarquable du XXe siècle. Pour valoriser le patrimoine, le jardin doit être restauré. Les coûts s’élèvent à 375 000 euros partagés entre la Ville de Lyon qui sur le total, finance 314 400 euros et la Direction région des affaires culturelles d’Auvergne-Rhône-Alpes qui donne une enveloppe de 60 600 euros.

Informations pratiques :

Le Jardin Rosa Mir se trouve au 87 de la grande rue de la Croix-Rousse dans le 4e arrondissement. L’ouverture se fait le samedi 8 avril à 14h. Le jardin sera ouvert aux visites tous les samedis jusqu’au 28 octobre de 14h à 18h.

Pour plus d’informations : http://www.nature.lyon.fr/nature/