“J’ai testé… Mini World”

Alexandre Cenis est animateur de l’émission de football Tant qu’il y aura des gones sur O&L et TLM. Il est également père de famille. Pour Lyon Capitale, il teste, seul ou avec ses deux enfants, des activités sportives, ludiques ou culturelles à faire en famille dans la métropole lyonnaise.

Un dimanche d’automne comme un autre. Le soleil décline, j’ai envie de mettre des étoiles dans les yeux de mes deux enfants de 6 ans et 4 ans. Il suffit de trouver “la” bonne idée… Je sais ce que nous allons faire : direction un monde enchanté, celui de la miniature, de l’incroyable et du réalisme. En route pour le plus grand parc de miniatures animées en France, Mini World, au Carré de Soie.

Nous avons de la chance, il n’y a pas de file d’attente. Mini World est un lieu qui mélange magie, précision, dextérité et méticulosité. Enfant ou adulte, prenez vraiment le temps d’étudier les détails apportés à la fois aux personnages réels et imaginaires, aux différents endroits familiers – l’opéra de Lyon, la place des Terreaux – ou aux reconstitutions de paysages plus éloignés (je vous conseille ce village typique du sud de la France, simplement incroyable et criant de réalisme).

Restez vigilants pour retrouver les références de films discrètement disséminées par-ci par-là, des scènes de la vie de tous les jours tellement réalistes que l’on s’y croirait, ou encore pour chercher le célèbre Charlie (Où est Charlie ?) qui se cache dans les différents mondes présentés.

Lorsque vous les aurez découverts, et jusqu’à fin janvier, vous pourrez également visiter l’exposition Ciné Lego. Entre les vidéos, les mises en situation burlesques et le réalisme de certaines actions, cette exposition vous confortera dans l’idée qu’à Lyon le monde est à notre portée, aussi petit soit-il.

Mini World – 3 av. de Bohlen, Vaulx-en-Velin/Carré de Soie.

Entrée adulte : 13 € / 4-12 ans : 8 €

Rés. : 04 28 29 09 19