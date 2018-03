“J’ai testé… Exalto, mutiplexe de loisirs”

Alexandre Cenis est animateur de l'émission Tant qu’il y aura des gones sur O&L et TLM. Il est également père de famille. Pour Lyon Capitale, il teste avec ses deux enfants des activités sportives, ludiques ou culturelles à faire en famille dans la métropole lyonnaise.

Message à tous les parents. Si au réveil le week-end la première chose que vous vous dites est “Mais comment est-ce que je vais occuper mes enfants aujourd’hui ?” j’ai la solution : Exalto. 3 000 m2 de bonheur sur ressorts, de saltos avant et arrière, de rebonds et de vrilles pas toujours maîtrisés. Bref, retour en enfance pour les parents et éclate totale pour les enfants. Aujourd’hui, c’est trampoline ! Mes enfants de 5 et 7 ans avaient envie de se dépenser tout en s’amusant. Pas de souci. Une fois les chaussettes Exalto enfilées, imaginez : pendant 60 minutes (avec quand même quelques pauses), on saute comme jamais, le rythme cardiaque s’emballe et pourtant la seule chose qui emporte c’est de ne pas avoir la honte sur le trampoline, de ne pas être moins bon que vos enfants qui vous regardent faire… Vous pouvez même faire du dodgeball (ballon prisonnier) version trampoline… Vous ne serez pas en reste si les rebonds ne sont pas votre passion (les 3 000 m2 il faut bien les remplir), car Exalto propose aussi escalade, réalité virtuelle, laser game, babyfoot. Et la grande salle du snack saura vous accueille comme il se doit pour vous restaurer. L’ambiance est sympa, l’équipe bienveillante et sincèrement on s’est éclatés. Le lundi, les courbatures étaient là… mais cela valait le coup. Alors, vous tentez ?

Exalto Park – À partir de 6 ans

5 rue Eugène-Pottier à Villeurbanne

Tarifs : trampoline + funclimb 12 €h ; laser 9 €/partie

Réservation sur www.exalto-park.com