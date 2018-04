Grand Lyon : les spectacles à voir avec des enfants en avril

Un concert écolo, un Petit Chaperon qui n’a pas peur du loup, une enquête musicale et un trio endiablé. Beaucoup de musique ce mois-ci dans les spectacles junior de l’agglomération. La sélection de Lyon Capitale.

Tom Nardone et les Sales Gones.

Un concert éco-citoyen

C’est sur des rythmes bigarrés, du rock au zouk en passant par le reggae, mais aussi avec humour et poésie, que Tom Nardone et les Sales Gones remontent sur scène pour un concert écolo. Dans leurs chansons, il est question de citoyenneté, de l’état de notre planète, de réchauffement climatique, de recyclage… Petits et grands s’amusent et voyagent au rythme des chansons et repartent avec l’envie d’en faire encore plus chaque jour en faveur du développement durable.

Écolo-Sapiens

Mercredi 4 avril à 15h30, à l’Atrium (Tassin)

Un Petit Chaperon rouge des temps modernes

© David Anémian Le Petit Chaperon Louche.

Dans cette version librement revisitée du Petit Chaperon rouge, Charlotte rencontre Loupchik, un jeune réfugié solitaire. Contrairement au conte initial, qui recommande la prudence et la méfiance, cette version incite à être tolérant et confiant. Ainsi la jeune fille n’a-t-elle pas de préjugés vis-à-vis du jeune vagabond, bien au contraire. Petit à petit, un véritable lien se tisse entre eux : confiance, amitié, puis amour… Un spectacle qui invite les enfants à s’ouvrir au monde qui les entoure et fait réfléchir à des sujets de fond comme la tolérance, l’exclusion, la différence…

Le Petit Chaperon louche / La petite fille qui n’avait pas peur du loup – À partir de 6 ans

Mercredi 4 avril à 19h, au théâtre Théo-Argence (Saint-Priest)

Une enquête musicale à l’orgue

© Auditorium de Lyon

L’orgue de l’Auditorium va briller avec le conte musical Étranges murmures à l’hôtel Larigov, créé en mai 2016 à l’occasion de l’inauguration du nouvel orgue de la Maison de la Radio. Sur un texte de Pierre Senges, avec comme récitant le sociétaire de la Comédie-Française Michel Vuillermoz et à l’orgue Thomas Ospital, le public suivra l’enquête menée par Arsène Rousseau dans les couloirs secrets du mystérieux hôtel Larigov. Pour progresser dans cette enquête, avoir l’oreille musicale est vivement recommandé…

Étranges murmures à l’hôtel Larigov – À partir de 7 ans

Samedi 21 avril à 15h, à l’Auditorium de Lyon

Et un trio endiablé à la ferme

Toutes sortes d’accessoires plantent le décor : des œufs, des feuilles, des plumes, des petites cages… Pas de doute, on est dans une ferme ! Dans ce spectacle tout en musique et sans un mot, deux filles et un garçon se partagent la scène. Trois personnages aux costumes loufoques, qui pourraient bien incarner des animaux de la bassecour, se lancent dans une danse contemporaine joyeuse et originale. Le trio se fait et se défait, comme dans les cours d’école… Un spectacle pour toute la famille, sur l’amitié, la solidarité et le partage.

Flying Cow – À partir de 4 ans

Mercredi 25 avril à 15h, au théâtre de Vénissieux