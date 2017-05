Grand Lyon : 5 spectacles à voir avec des enfants en mai

En mai, faisons ce qu’il nous plaît : emmener nos enfants au spectacle. Sur les pas d’un Ulysse d’aujourd’hui et les notes d’un Pinocchio musical, sous les balles des jongleurs Gandini, ou encore de mot à mot avec une princesse du dictionnaire. Et tout finira en : dansons, Girls and Boys !

© Arnaud Stephenson Gandini Juggling / 4x4 Ephemeral Architectures.

Ulysse, histoire d’un apatride

Des jeunes artistes du conservatoire de Lyon sont invités à participer à la 3e édition du festival Les Fabricants au théâtre de la Renaissance. Ils proposent une adaptation à la fois théâtrale et musicale du roman d’Éric-Emmanuel Schmitt Ulysse from Bagdad. Différents tableaux se succèdent, illustrant le long voyage de Saad, un jeune Irakien qui fuit la guerre dans son pays. Cet exil fait de Saad un clandestin, ce qui malheureusement n’est pas sans rappeler l’actualité.

Sur les chemins d’Ulysse – À partir de 7 ans.

Vendredi 5 mai à 19h, au théâtre de la Renaissance (Oullins).

Dialogue musical

La nouvelle création de la compositrice italienne Lucia Ronchetti s’inspire d’un grand classique : Pinocchio. Ses aventures sont ici présentées sous forme de conte musical, avec une conteuse-chanteuse et cinq musiciens de l’Ensemble Intercontemporain. Les spectateurs assistent au dialogue qui s’instaure entre le pantin de bois, au questionnement intarissable, et les cinq solistes qui interprètent, grâce à un univers sonore bien particulier, chacun des personnages du conte de Carlo Collodi. Magique !

Les Aventures de Pinocchio – À partir de 7 ans.

Mercredi 10 mai à 15h, à l’Auditorium de Lyon.

À la croisée de la danse et de la jonglerie

Avec 4x4 Ephemeral Architectures, vous allez découvrir le jonglage autrement. Sur scène, quatre jongleurs et quatre danseurs de ballet se croisent, se mêlent et se répondent avec une coordination parfaite (aperçu dans la vidéo ci-dessous). Les figures des uns répondent à la gestuelle des autres, avec subtilité et poésie. Les jongleurs, ainsi que leurs balles, anneaux et massues évoluent en parfaite harmonie avec les danseurs, dans un immense et superbe ballet. À noter : les subtiles pointes d’humour qui pimentent par-ci par-là le spectacle. Magique !

Gandini Juggling / 4x4 Ephemeral Architectures – À partir de 6 ans.

Jeudi 11 mai à 19h30, à l’espace Albert-Camus (Bron).

Un conte initiatique avec Eklipse

© Caroline Bigret Joël Jouanneau / Tête haute – mise en scène Cyril Teste.

À la place d’un prince tant attendu par le roi et la reine, naît une petite princesse avec une main fermée et un pouce manquant. De rage, ils décident d’abandonner leur enfant. Une fois dans la forêt, la princesse se met à lire le dictionnaire et en apprend tous les mots. Diverses rencontres et péripéties l’aideront à dépasser ses peurs. Un très beau spectacle, sous forme de théâtre d’ombres et de projection vidéo. Aperçu ci-dessous.

Joël Jouanneau / Tête haute – À partir de 7 ans.

Vendredi 12 mai à 19h et samedi 13 à 16h, au théâtre de la Renaissance.

Un ballet junior prometteur

© Gregory Batardon Girls and Boys – Ballet junior de Genève.

Ce sont des professionnels de haut niveau (danseurs et chorégraphes) qui sortent chaque année du ballet junior de Genève. Aussi célèbre pour la variété de ses pièces que pour la qualité des interprétations, le ballet junior de Genève est en effet un véritable lanceur de carrière professionnelle. Ses dix-huit danseurs se produiront ce mois-ci pour la première fois sur la scène de la Maison de la danse, interprétant Girls and Boys de Roy Assaf et Rooster de Barak Marshall. L’occasion d’admirer la fougue et l’enthousiasme de ces jeunes artistes qui évoluent en parfaite harmonie dans un spectacle joyeux.

Ballet junior de Genève / Girls and Boys & Rooster – À partir de 5 ans.

Mercredi 31 mai à 15h + samedi 3 juin à 15h et 19h30, à la Maison de la danse.