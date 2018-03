Grand Lyon : 4 spectacles à voir avec des enfants en mars

Ce mois-ci, sur les scènes lyonnaises, vous verrez apparaître un âne qui parle, un bonhomme de papier aventurier, des musiciennes désopilantes et une petite fille qui déménage. Humour, son et projection(s) sont convoqués pour nous toucher, nous faire voyager… et grandir. Quel que soit notre âge.

© Cie L’Artifice Jeanne et la chambre à air.

Intime

Dans une ambiance feutrée, les spectateurs s’installent confortablement sur les coussins moelleux disposés sous une tente, véritable abri invitant à la détente. De là, chacun va pouvoir assister en direct aux aventures de P’tit Papier. Ce tout petit bonhomme fait de papier à cigarette se lance en effet à l’assaut du monde, malgré sa petitesse et sa fragilité. Projetées sur le plafond et les parois de la tente, les péripéties de cette marionnette de papier en quête d’autonomie prennent une dimension à la fois touchante et fascinante. Une création poétique de la compagnie Graine de Malice, qui invite tout un chacun à la témérité et à la curiosité.

P’tit papier – À partir de 3 ans

Dimanche 18 mars à 15h et 16h30 au théâtre de Vénissieux

Loufoque

Sur scène, la violoncelliste Noémi Boutin et la flûtiste Sylvaine Hélary interprètent un duo original, loufoque et plein d’énergie. Jouant aussi bien avec la musique qu’avec les mots, tour à tour elles se cherchent, se disputent et redeviennent complices. Interprétant à leur manière des compositions contemporaines, elles n’hésitent pas à utiliser toute sorte d’objets, qui deviennent eux aussi prétextes à s’amuser avec les sons. Un mélange des genres décoiffant, qui mêle humour, théâtre et musique.

Entre chou et loup – À partir de 6 ans

Vendredi 23 mars à 18h30 et samedi 24 à 16h à l’opéra de Lyon

Animal

© Cie Robert de Profil Les deux ânes de “Balthazar”, de Nicolas Liautard.

Dans ce spectacle à mi-chemin entre le théâtre et le cinéma, celui qui parle n’est pas celui que l’on croit. Un petit garçon auquel on a tellement répété qu’il était un âne s’est arrêté de parler ; devenu grand, il écrit de belles histoires mais n’a pas recouvré la parole. Tandis qu’un âne, un vrai (on saluera la performance d’avoir un animal, qui plus est un âne, en chair et en os sur scène), se met à parler, tellement il a été chouchouté. Vidéo, musique, jeux d’ombre et de lumière donnent toute son intensité à ce spectacle original qui fait réfléchir sur l’influence que peut avoir le regard que l’on porte sur les autres.

Balthazar – À partir de 6 ans

Mardi 27 et vendredi 30 mars à 19h30 + mercredi 28 à 15h et samedi 31 à 16h

Fantastique

© Cie L’Artifice Jeanne et la chambre à air.

C’est le grand jour : Jeanne et ses parents déménagent. Pendant que tout le monde s’affaire, la petite fille reste dans sa chambre ; elle vient de tomber subitement malade, sous le regard désappointé de ses parents et des déménageurs. Elle va alors donner vie à tout un monde imaginaire, fait d’ombres et de chansons, sur les murs blancs de sa chambre presque vide. Freinés dans leur élan, les parents de Jeanne sont bien obligés de prêter attention, enfin, aux émotions de leur fille, tandis que Jeanne arrivera, grâce à ses amis imaginaires, à dépasser sa peur d’avoir une nouvelle chambre, une nouvelle vie, bref, sa peur de l’inconnu. Une comédie musicale pleine d’humour et de fantaisie, pour apprendre à affronter les changements.

Jeanne et la chambre à air – À partir de 8 ans

Vendredi 30 mars à 19h et samedi 31 à 16h

Au théâtre de la Renaissance (Oullins)