Grand Lyon : 4 spectacles à voir avec des enfants en janvier

Pour bien commencer l’année, première résolution : ne pas recoller le nez sur nos écrans. Grâce à la sélection de Lyon Capitale, vous pourrez par la même occasion décoller quelques nez miniatures de leurs propres écrans. Danse, cirque, musique : pas besoin de réseau pour écarquiller les mirettes de plaisir en janvier à Lyon.

© Agnès Mellon Michel Kelemenis / Rock & Goal.

Ballon danse

Danse, sport et rock’n’roll, voilà le trio gagnant de ce spectacle plein d’humour et d’énergie. Au son d’une musique rock, quatre artistes bougent à un rythme endiablé, tandis que ballons de foot et de rugby, batte de baseball, raquettes de tennis ou encore gants de boxe s’invitent sur scène, au même titre que la danse. Ce n’est pas un hasard : le chorégraphe Michel Kelemenis était en effet gymnaste avant de se lancer dans la danse.

Un spectacle enjoué (cf. l'aperçu vidéo ci-dessous) que l’on peut compléter par les ateliers et jeux proposés à l’occasion du rendez-vous ludique “On danse en famille”.

Rock & Goal – À partir de 5 ans.

Mercredi 4 janvier à 15h, à la Maison de la danse.

“On danse en famille” – Samedi 7 janvier à partir de 13h30 (spectacle à 15h et 19h30).

Retour de Croche

Ce spectacle fait revivre Monsieur Croche, autrement dit Claude Debussy, critique musical au début des années 1900. Que dirait ce personnage, qui n’avait pas l’habitude de mâcher ses mots, s’il revenait parmi nous ? Quels commentaires ferait-il de la musique d’aujourd’hui ? Le retour imaginaire de ce Monsieur Croche en plein XXIe siècle s’accompagne d’un savant mélange de poésie, de peinture, d’arts numériques et de musique baroque, menée par l’ensemble Les Nouveaux Caractères.

Un spectacle ludique et original, pour toute la famille.

Monsieur Croche, Impressions d’outre-tombe – À partir de 8 ans.

Mardi 10, jeudi 12, vendredi 13 et samedi 14 janvier à 19h30 + dimanche 15 à 15h, au théâtre de la Croix-Rousse.

Cirque de l’au-delà

© Andy Phillipson Cie Circa / Beyond.

Beyond est une invitation à aller au-delà des frontières, quelles qu’elles soient. Et l‘on s’en rend bien compte en voyant ce spectacle de cirque contemporain, dans lequel les sept artistes amènent leur corps au bout de la technique. On ne pourra qu’être bluffé par l’utilisation qu’ils font du trapèze ou encore du mât chinois, dans une atmosphère à la fois chaleureuse et burlesque. En effet, ces artistes-là n’hésitent pas à revêtir des têtes d’animaux géantes, ou à se promener avec un aquarium sur la tête !

Un spectacle époustouflant pour commencer l’année en beauté.

Beyond – À partir de 6 ans.

Mardi 24 et mercredi 25 janvier à 20h, au Radiant-Bellevue (Caluire).

Clowns de charme

© Pipo Cie Baccala / Pss Pss.

Ayant déjà reçu quinze prix internationaux, le spectacle Pss Pss met en scène deux clowns contemporains. Mimes, jongleries, acrobaties…, voilà comment ces deux personnages sans parole communiquent : par le corps et leurs mimiques. On n’arrête pas de rire à la vue de leurs numéros, qui se veulent aussi tendres et poétiques.

Un duo comique plein de charme, dont on soulignera la virtuosité.

Pss Pss – À partir de 9 ans.

Dimanche 29 janvier à 16h, au Radiant-Bellevue (Caluire).