Grand Lyon : 4 spectacles à voir avec des enfants en avril

Dans notre casserole ce mois-ci, pas de poisson, mais une lampe merveilleuse, un chardon bleu et… la Lune et le Soleil. Nos guides : Anatole, Aladin, un petit âne et un astrophysicien. Bons spectacles.

© Cyrille Louge La Petite Casserole d’Anatole.

Anatole symbole

Anatole traîne derrière lui une petite casserole, tel un symbole de sa particularité. Dans ce spectacle, réalisé à partir de l’album d’Isabelle Carrier, il est question de trisomie mais pas uniquement. On découvre Anatole, un personnage d’une grande sensibilité, qui peut sembler bizarre au premier abord mais qui est juste différent. Les marionnettes collent au plus près des illustrations de l’album, simples, épurées, vraiment mignonnes. Un spectacle d’une grande délicatesse qui touchera les petits comme les grands (aperçu en vidéo ci-dessous).

La Petite Casserole d’Anatole – À partir de 4 ans.

Samedi 1er avril à 11h à l’espace Albert-Camus (Bron) et dimanche 2 avril à 15h au théâtre de Vénissieux.

Astro pour les minots

L’AstroMinotaure.

Quand un astrophysicien et une petite fille se rencontrent, c’est de science qu’ils discutent. L’enfant aimerait mieux connaître cet homme, mais lui ne veut parler que du Soleil, des étoiles, de la Lune, de la vitesse de la lumière, des trous noirs… Jusqu’à l’arrivée d’une grosse tempête, dans laquelle l’astrophysicien perdra la mémoire. Forte de tout ce qu’elle a appris grâce à cet homme, la petite fille devient alors son guide, celle qui transmet. L’occasion pour l’astrophysicien de se découvrir vraiment, et de s’accepter.

Outre l‘initiation à l’astronomie et à la physique, qui sans aucun doute captivera l’auditoire, ce spectacle réunit deux visions du monde – la spontanéité et la créativité avec l’enfant, le savoir et la connaissance avec l’homme – qui, si elles semblent opposées au premier regard, sont en réalité totalement complémentaires.

L’AstroMinotaure – À partir de 6 ans.

Samedi 1er et dimanche 2 avril à 15h et 18h + les 5, 12, 15, 16, 19, 22, 23 et du 26 au 30 avril, au café-théâtre L’Accessoire, Lyon 1er.

Le destin d’Aladin

Aladin et la lampe merveilleuse.

À la mort de son père, Aladin, jeune homme insouciant et insolent, se met à commettre de menus larcins pour subvenir aux besoins de sa famille. Jusqu’à sa rencontre avec un magicien prétendant être son oncle, et la découverte d’une lampe magique qui changera le cours de sa vie. Au travers de multiples péripéties, le jeune homme accomplira son destin et deviendra enfin adulte.

La mise en scène de ce célèbre conte transporte les spectateurs d’un tableau à l’autre : la caverne, le marché aux épices, le palais… Les costumes colorés, des tours de magie, des jeux de lumière donnent un côté féerique au spectacle et plongent les spectateurs dans l’ambiance des mille et une nuits.

Aladin et la lampe merveilleuse – À partir de 5 ans.

Mercredi 12 avril à 16h, au centre culturel d’Écully, avenue Edouard-Aynard (04 78 33 64 33).

Le chardon d’Ali Boron

© Brigitte Pougeoise Kalifourchon.

Attiré par un chardon bleu, un petit âne s’échappe de son pré, pensant chasser ainsi son ennui. Le chardon est bien vite oublié et l’ânon gambade à travers champs, à la découverte de la liberté. Il évolue au gré de ses humeurs, de ses rencontres. Il finira par retrouver son pré, qu’il redécouvrira avec grand plaisir et appréciera à sa juste valeur. L’herbe n’est pas forcément plus verte ailleurs…

D’après l’album du Père Castor Le Beau Chardon d’Ali Boron, ce conte à la fois drôle et poétique est présenté ici sous forme de théâtre d’ombre et met à la portée des plus jeunes les thèmes de la curiosité, du changement et du renouvellement des choses.

Kalifourchon – À partir de 3 ans.

Jeudi 20 à 10h30 et 16h30 + vendredi 21 à 10h30, au musée des Arts de la marionnette (musée Gadagne).