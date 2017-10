Grand Lyon : 3 spectacles à voir avec des enfants en octobre

Jack London bruité et dessiné, l’histoire de la musique avec humour, le concert vu par le cirque : la programmation junior d’octobre prend un biais pour nous faire redécouvrir des sujets classiques. Prêtez l’oreille.

© Fabien Blanchon L’Appel de la forêt (ensemble Tactus).

Le chien de Marion dans une forêt de bruits

Qui ne connaît le magnifique conte de Jack London L’Appel de la forêt ? Il est présenté aujourd’hui sous forme de conte musical, illustré en direct par les dessins poétiques de la dessinatrice lyonnaise Marion Cluzel. Les instruments à percussion et le bruitage en direct donnent vie au récit. Clapotis de l’eau, bruits de la forêt ou encore souffle du vent sont reproduits parfaitement, accompagnant l’épopée de ce chien domestique qui ne résistera pas à l’appel de la nature.

L’Appel de la forêt – À partir de 6 ans

Mercredi 4 octobre à 15h, au théâtre de Vénissieux.

–> Atelier papiers découpés avec Marion Cluzel à l’issue de la représentation (sur inscription).

La musique racontée par trois olibrius

C’est une véritable invitation au voyage, dans le temps et à travers le monde, que nous proposent ces trois “musicologues” désopilants. Tour à tour, ils se glissent dans la peau de chanteurs, de musiciens, de conteurs ou encore de danseurs, arborant toutes sortes de costumes et utilisant différents instruments. Avec beaucoup d’humour et d’énergie, ils mettent les grandes étapes de l’évolution de la musique à la portée des enfants.

Singe d’orchestre (la presque histoire de la musique) – À partir de 6 ans

Mercredi 11 octobre à 15h30, à l’Atrium (Tassin)

Un piano, une clown et Liszt

Frantz, pianiste et clown de concert.

Cofondatrice de la compagnie Les Nouveaux Nez, Madame Françoise (alias Roseline Guinet) a créé un duo en collaboration avec la pianiste Rebecca Chaillot. Sur scène, les deux artistes et un piano à queue noir. On admire la virtuosité de la pianiste, qui interprète la sonate en si mineur de Franz Liszt, et les numéros de clown et de jonglage de Madame Françoise, qui tantôt accompagne, tantôt perturbe la musique. Ces deux langages artistiques si différents se réunissent ici à merveille, avec originalité et humour. Irrésistible !

Frantz, pianiste et clown de concert – À partir de 8 ans

Vendredi 13 octobre à 18h30 et samedi 14 à 16h, à l’Amphi de l'opéra de Lyon.