Des activités pour occuper les enfants à Lyon en août

De la visite des coulisses du zoo de la Tête d'Or à la rencontre des loups de Courzieu en passant par les sensations fortes de la chute libre ou de l'accro-branche, Lyon Capitale propose à ses lecteurs des activités originales pour les enfants.

© Nicolas Peillex

Comment occuper les petits gones au mois d'août ? Eternelle question estivale, à laquelle Lyon Capitale tente d'apporter quelques réponses. Retrouvez également toutes nos suggestions d'escapades dans notre Supplément été, actuellement en kiosques.

La face cachée du zoo

Entre crocodiles, girafes et primates, la découverte du parc animalier de la Tête d'Or est déjà un moment d'extase pour les enfants. Mais quelle surprise magique que de pouvoir passer de l'autre côté de la vitre. Depuis quelques années le personnel du zoo propose de découvrir les coulisses de l'entretien quotidien. Apothéose de la visite, l'accès à des bâtiments fermés au public comme la giraferie ou la cuisine centrale du zoo. La visite est adaptée aux personnes à mobilité réduite mais pas aux enfants de moins de 6 ans.

Jardin zoologique de Lyon - Parc de la Tête d'Or, allée de l'Orangerie, 69006 Lyon

Renseignement et réservation (obligatoire) au 04.72.69.47.78

Crapahuter en forêt

De l'accrobranche et des sensations fortes. Le parc City aventure de Sainte-Foy-les-Lyon propose des attractions pour toute la famille. De la fameuse Katapulte qui vous propulse au-dessus de la cime des arbres, à une 15 de mètres de hauteur, à la chute dans le vide du Vertige des Kofans, les montées d'adrénaline sont garanties. Des activités plus calme sont aussi prévues pour les plus petits. Comme cette descente en bouée gonflable au milieu de la forêt. Sans oublier les trois parcours d'accrobranche de niveau différent, l'appréciée tyrolienne ou le prisé sentier suspendu. Un deuxième parc existe à Albigny sur Saône.

City Aventure Sainte-Foy-les-Lyon - Chemin de la Croix Berthet, 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon

0 820 000 678 ou www.cityaventure.com

Parc Walibi

Des attractions qui valent bien un peu de route. Le parc Walibi Rhône-Alpes a rouvert ses portes au printemps pour une saison riche en sensations fortes. Dans l'est isérois, de nombreuses attractions raviront les amateurs d'édrénaline. Avec en point d'orgue les 55 mètres de chute libre de la Skunx Tower. Frissons garantis. Pour retrouver un rythme cardiaque normal, des activités plus familiale viennent équilibrer l'expérience. Et quoi de mieux que se faire éclabousser lors d'un parcours à bord d'une bouée sur la Bambooz River pour conclure la journée ?

Parc Walibi Rhône-Alpes - 1380 Route de la Corneille, 38630 Les Avenières

0 820 426 436 ou www.walibi.fr

Récolte en famille

Proposer aux petits citadins de venir récolter eux-mêmes leurs fruits et légumes, c'est l'idée de "La Cueillette à la ferme". Cette ferme pédagogique située à Fleurieux-sur-l'Arbresle cultive fruits et légumes sur 44 hectares en agriculture biologique. La cueillette évolue évidemment selon les saisons. L'été c'est toujours autour des fraises que s'activent les petites mains. Et quel plaisir de voir les bambins aux babines carmins se régaler de quelques fruits encore vivants.

La Cueillette à la ferme - 435 Route de Bel air, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle

04 74 01 25 99 ou www.cueillette-a-la-ferme.net

Chute libre

C'est la hype du moment parmi les activités à sensations. Après Paris, le simulateur de chute libre iFly, s'est installé à Lyon l'an dernier. Sa soufflerie ambitionne de recréer les conditions d'un saut en parachute bien à l'abri dans un tube de 12 mètres de haut. le tout avec encadrement et sans la sensation de vide. Baptême de l'air à partir de 39 euros pour les enfants.

Simulateur de chute libre iFly Lyon - 48 Ancienne Route de Grenoble, 69800 Saint-Priest

04 82 90 34 70

A la rencontre des loups

Dans le cadre préservé des monts du lyonnais, le parc animalier de Courzieu abrite des locataires bien particuliers, et appréciés des enfants. Des meutes de loups dont on découvre la vie en communauté. On viendra de préférence à l'heure du nourrissage pour les voir en activité. Mais le lieux est habité par d'autres animaux mythiques, ces 40 espèces de rapaces, qui se donnent en spectacle sous la férule des maitres fauconniers.

Parc de Courzieu - Montmain la Côte, 69690 Courzieu

04 74 70 96 10 ou www.parc-de-courzieu.fr

Grimpette urbaine

Si la région recèle quantité de spots d'escalade en plein air, les petits Lyonnais peuvent aussi crapahuter dans leur ville. Parmi les installations connues, on ne présente plus le fameux Mur de Lyon, plus grande salle d'escalade de France avec ses 500 voies de 6 à 21 mètres de hauteur. Un peu élevé pour les gones. C'est pourquoi un espace enfants leur a spécialement été dédié. Une sorite adaptée à toute la famille donc, sans compter que l'accès est adapté aux personnes à mobilité réduite. Dans le centre commercial Confluence, le complexe d'escalade Azium, fait lui aussi la part belle aux plus petits avec tout un univers dédié aux enfants. Des décors colorés aux parcours ludiques, le petit crapahuteur y est roi.

- Le Mur de Lyon - 11 Rue Lortet, 69007 Lyon

04 72 71 83 84

- Azium - Pôle de Commerces et de Loisirs de Confluence - 112 Cours Charlemagne, 69002 Lyon

04 78 92 41 41

Le paradis du trampoline

Qui n'a jamais rêvé d'un sol rebondissant à perte de vue ? Au trampoline park de Saint-Priest, la gravité semble mise entre parenthèses. Les enfants bondissent et se régalent en toute sécurité. Avec des animations en prime, comme cette balle (rebondissante) aux prisonniers. Une activité d'intérieur qui égayera les journées d'orages estivaux après avoir épuisé les possibilités du Cluedo.

Trampoline Park - 151-153 Route de Grenoble, 69800 Saint-Priest

04 37 25 21 30