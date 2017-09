Convergence Vélo réunit plus de 2 000 cyclistes place des Terreaux

Plus de 2 000 cyclistes étaient réunis ce dimanche après-midi place des terreaux par l’association Pignon sur Rue pour la 7e édition Convergence Vélo.

© Moran Kerinec Chaque année, Convergence Vélo réunis les cyclistes lyonnais pour une balade vers la place des Terreaux.

Les sonnettes cliquettent dans les rues de Lyon ce dimanche après-midi. Par petits groupes, les cyclistes se sont élancés, guidon au poing et pédales aux pieds, vers la place des Terreaux pour rejoindre le point de rassemblement de Convergence Vélo. Auprès du grand portail gonflable de la place, quelques musiciens chauffent leurs instruments. Saxo, trombone, clarinettes et batteries entre les mains, ils s'apprêtent à monter sur un drôle de manège : une plateforme mobile, dotée d’une dizaine de sièges où s’installeront les mélomanes, et de pédales pour qu’ils puissent jouer de leurs instruments et faire avancer le drôle d’attelage.

Face à la mairie, les cyclistes se rassemblent pour assister à la performance. Jeunes et moins jeunes, bicyclettes et tandem, voir quelques attelages plus élaborés, tel un assemblage entre quatre roues de vélos et une table, “pour prendre l’apéro en roulant”, lance un de ses créateurs en riant.

Sur le bord de la place, un petit groupe d’étudiants propose à ceux qui le souhaite de leur envoyer des tartes de mousse à raser au visage en échange de quelques pièces. Malins, ces élèves de classe préparatoire du lycée du Parc profitent du rassemblement pour financer leur week-end d’intégration et offrir quelques sourires à ceux tentés par l’expérience.

Après quelques mélodies jazz, l’organisateur de l’événement se saisit d’un mégaphone pour annoncer à la foule le départ imminent vers le parc Blandan où les attendent un petit village monté dans la matinée et un goûter pour récompenser leurs efforts. La parade finale s’organisent : les retardataires prennent place en queue de cortège, tandis qu’à l’avant les policiers municipaux sécurisent la rue Joseph Serlin. Le chemin dégagé, la fanfare se met en route sur son attelage improbable, suivis d’une foule disparate de vélocipèdes variés.

Découvrez le reportage-photo de Lyon Capitale ci-dessous :

© Moran Kerinec Le petit lion Simba est lui aussi venu participer au départ place des Terreaux.

© Moran Kerinec Avant le départ, certains effectuent des réparations de dernière minute sur leurs improbables vélos.

© Moran Kerinec Avec plus de 2 000 cyclistes présents sur la place des Terreaux, mieux vaut être coloré pour se faire repérer.

© Moran Kerinec Certaines remorques de vélos recèlent d'étranges surprises.

© Moran Kerinec Des dizaines de familles sont venus participer à l’événement en compagnie de leurs enfants.

© Moran Kerinec Devant la mairie, une fanfare a motivé les sportifs avant le départ.