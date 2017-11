Agenda : que faire à Lyon cette semaine ?

Manger sino-lyonnais, revivre le derby, goûter le Beaujolais nouveau... changez-vous les idées et oublier un temps la grisaille de novembre. Voici une suggestion de sorties pour la semaine.

© Nouvel institut franco-chinois Festival Les Baguettes Magiques 2017

Lundi : projection-débat au Ciné Duchère

Le Ciné Duchère diffusera demain le film Les Pieds sur terre, suivi d'un débat en présence du réalisateur Batiste Combret. Ce documentaire évoque la situation atypique du Liminbout, un petit village situé au beau milieu de Notre-Dame-des-Landes, où un projet d'aéroport est toujours en cours. Séance à 20h, réservation conseillée.

Mardi : ouverture du festival Les Baguettes magiques

Douze restaurants de la ville vont proposer une carte spéciale alliant cuisines lyonnaise et chinoise, à l'occasion de la "Chinese food week". Celle-ci s'inscrit dans le cadre du festival Les Baguettes magiques, organisé par le Nouvel institut franco-chinois de Lyon, qui s'étendra du 14 au 24 novembre. Un menu spécial sera même créé pour l'occasion par les chefs Alain Alexanian (ex-étoilé Michelin), Brice Morvent et Tian Yu. Festival Les Baguettes magiques, du 14 au 24 novembre.

Mercredi : huitième de finale retour de Ligue des champions

Après une écrasante victoire à l'aller (0-7), les joueuses de l'Olympique lyonnais reçoivent les modestes Kazakhes du BIIK Kazygurt. La validation de leur ticket pour les quarts de finale ne devrait être qu'une formalité. Coup d'envoi à 20h30, au Groupama OL training center.

Jeudi : fête du Beaujolais nouveau

C'est ce jeudi qu'arrive le Beaujolais nouveau cuvée 2017. L'occasion d'une soirée conviviale, notamment sur la place des Terreaux, où les Jeunes Viticulteurs organisent des dégustations de vins du Beaujolais, pas seulement primeurs. De 16h à 22h.

Vendredi : avant-première de "Frères ennemis"

Réalisé par Grégory Gomez et Alexis Magand, qui participeront à la séance, ce documentaire étudie la rivalité qui anime les supporters de l'AS Saint-Étienne et de l'Olympique lyonnais, pourtant voisins de 60 kilomètres. Et de s'apercevoir que le derby est plus qu'un match entre deux équipes, c'est un match entre deux villes. Diffusion le 17 novembre au cinéma La Fourmi (20h30).