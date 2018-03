Agenda : que faire à Lyon ce week-end du 16 au 18 mars

Fête de la bière et festival culinaire, l’ambiance de ce week-end sera épicurienne. Mais la culture aussi s’invite dans votre programme du week-end.

Comédie Odéon L'Écume des jours à la Comédie Odéon

Fêter les courts métrages

La Fête du court métrage, c’est du 14 au 20 mars dans toute la France. Bonne nouvelle pour les lyonnais : la capitale des Gaules figure parmi les villes ambassadrices ! Salles de cinéma, théâtres, bibliothèques, bars, galeries ouvrent leurs portes à de très nombreuses projections, pour découvrir le meilleur des courts métrages.

À Lyon, du 14 au 18 mars. Tout le programme ici.

Inaugurer le festival culinaire Attable

Tim Douet Warmup festival Attable

2018 accueille la toute première édition d’Attable, le festival qui veut explorer la cuisine européenne. Des événements variés, mêlant la cuisine à d’autres arts, investissent les rues du 7e arrondissement, jusqu’au 18 mars. Dégustations, rencontre avec de grands cuistots, frites belges sur fond de musique électro… Le Attable festival veut "secouer le cocotier culinaire".

Du 14 au 18 mars, dans le 7ème arrondissement. Tout le programme à retrouver ici.

Plonger dans l’univers fantastique de Boris Vian

L’écume des jours, c’est une histoire d’amour dans un monde entre imaginaire et réalité, à la fois merveilleux et effrayant. À la Comédie Odéon, trois comédiens interprètent ce roman de Boris Vian, adapté au théâtre par Paul Emond. Un voyage poétique, bercé par le jazz.

Du 13 au 24 mars à la Comédie Odéon. Infos et réservation.

Découvrir les secrets enfouis de Lyon

À Lyon, de nombreux chantiers immobiliers ou urbains sont précédés de fouilles archéologiques, qui sont l’occasion de découvertes surprenantes. La journée ArchéoLyon, organisée au musée de Confluences en partenariat avec le Service archéologique de la ville de Lyon présente aux public ces découvertes, nouvelles connaissances sur le passé de Vaise, Fourvière, les bords de Saône ou l’Hôtel-Dieu. Pour les enfants, des ateliers tout au long de la journée propose de découvrir l’histoire de la domestication des animaux ou des batailles navales.

Samedi 17 mars de 10h30 à 19h, au musée des Confluences. Tout le programme ici.

Admirer les virtuoses du skate

Les meilleurs skateurs de France seront sur les quais du Rhône ce week-end, pour la première étape du circuit bowl des championnats de France de skateboard 2018. Un vrai show à admirer tout le week-end.

Samedi 17 et dimanche 18 mars, au bowl du pont de la Guillotière. Programme.

Se mettre à l’heure irlandaise

Certes, à l’origine, le 17 mars est une fête chrétienne irlandaise. Mais c’est surtout devenue une occasion de faire la fête, bien au delà des frontières du pays du trèfle. Un petit voyage en Irlande le temps d’une soirée ? Il vous suffira de vous rendre dans les rues animées du Vieux-Lyon et d’y déguster une bonne bière.

Samedi 17 mars, toute la soirée, dans les bars lyonnais.

Shopper à prix tout doux

Envie de renouveler sa garde robe sans se ruiner et de manière éthique ? Rendez-vous à l’Ho36 Opéra, où les créatrices et bloggueuses lyonnaises vident leurs tiroirs pour un marché de bijoux et accessoires de mode, d’occasion mais branchés !

Samedi 17 mars de 10h à 19h, ho36 Lyon Opéra. La page de l’évènement.

Foncer au cinéma

La 19e édition du Printemps du cinéma démarre ce dimanche : pendant trois jours, les places pour tous les films et toutes les séances sont à 4 euros ! De la pluie annoncée ce dimanche ? On se met à l’abri dans sa salle préféré et on dévore des films sans modération.

Du 18 au 20 mars, dans toutes les salles.