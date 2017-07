Lyon : les prix de l'immobilier à la hausse

Avec une augmentation de 7,6% par rapport à 2016 sur le prix au m², Lyon se hisse à la 3e place des villes où l'immobilier est le plus cher de France.

©Tim Douet Vue de Lyon

4279€ au m² en moyenne sur Lyon. C'est deux fois moins qu'à Paris, mais deux fois plus qu'à Marseille. Selon une étude récente de LPI-Seloger, les prix de l'immobilier sont en constante augmentation dans presque toute la ville depuis 2016. Entre les arrondissements de Lyon, les contrastes sont marqués. Le 2e, le 4e, le 5e, le 8e et le 9e sont les moins concernés par l'augmentation, en effet la hausse ne dépasse pas les 3% par rapport à 2016. Le 1er, le 3e et le 6e accusent quant à eux une forte augmentation de plus de 10%. Le quartier de la Tête d'Or semble être le plus en vogue : avec +13,4% en un an et 5323€ le m², il reste l'arrondissement le plus cher de Lyon. À l'inverse, les quartiers de Gorge-de-Loup, Vaise ou la Duchère sont les plus abordables de la ville, mais aussi les seuls dont le prix a baissé : 3025€ au m², et -0,6% sur un an. Une évolution qui témoigne de l'attractivité grandissante de la capitale des Gaules, puisqu'au niveau national le prix signé au m² n'a augmenté que de 2%.