Logements sociaux‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ : les mauvais élèves du Rhône !

Quatre communes de la métropole de Lyon et une commune du Rhône vont voir leurs pénalités augmenter. Une sanction du préfet Stéphane Bouillon qui estime qu’elles n’ont pas tout mis en œuvre pour respecter le pan de construction de logement social.

Tous les trois ans, la préfecture dresse un bilan Solidarité et renouvellement urbain (SRU) en vue de construire ou rénover les logements sociaux présents sur la Métropole de Lyon et le département du Rhône. Dans un communiqué, on apprend aussi que 19 des 45 communes concernées par le bilan SRU n’ont pas rempli leurs objectifs. Un regret pour le préfet du Rhône qui a augmenté les pénalités de 12 desdites communes, considérant qu’elles n’ont pas déployé toutes les possibilités pour remplir les objectifs qui leur ont été fixés. Ainsi, Charly, Craponne, Genay, Moins, Oullins, St-Didier-au-Mont-d’Or, Ste-Foy-lès-Lyons, Tassin-la-Demi-Lune, Chaponnay, Chazay d’Azergues, Genas et Limas font l’objet d’un arrêté de constat de carence. Pour rappel, Chazay d’Azergues, Moins et Saint-Didier-au-Mont-d’Or vont devoir quintupler leurs pénalités, et Limas quadrupler la sienne.

Malgré les mauvais élèves, une réussite à 128,5%

Avec un brin de fierté, la préfecture annonçait malgré les mauvais élèves avoir rempli son objectif à 128,5%, dépassant légèrement la moyenne nationale qui est de 106%. Ce sont en tout 10 970 logements locatifs sociaux (LLS) qui ont été financés sur l’ensemble du département. En parallèle, 5 184 logements ont été financés par l’État, dont les trois quarts se trouvent dans la métropole de Lyon. Pour rappel, la loi prévoit que d’ici à 2025, les communes concernées par le plan SRU comptent entre 20 et 25% de LLS en fonction de leur taille et de leur localisation.