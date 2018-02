Les pompiers du Rhône au défilé national du 14 juillet prochain

La zone de défense sud-est – Rhône compris – participera au prochain défilé de la fête nationale à Paris. Elle aura l’honneur de constituer le 11e bataillon.

© Tim Douet Sapeur-pompier du Rhône

La nouvelle est tombée sur le Twitter du SDMIS : les soldats du feu rhodaniens et de la zone de défense sud-est feront le déplacement à Paris pour participer au défilé national du 14 juillet prochain. Ils constitueront le 11e bataillon des sapeurs-pompiers français (BSPF). Pour “représenter son identité singulière”, le SDMIS a créé un emblème aux couleurs du BSPF concerné. Il y mêle le traditionnel casque et la tour Eiffel le tout aux couleurs de la France, une manière efficace de concilier la nation et l’esprit de la profession.