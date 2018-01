Les personnalités lyonnaises vous souhaitent une bonne année !

Gérard Collomb, ministre de l’Intérieur et ancien maire de Lyon, a fait réaliser sa carte de vœux 2018 par un jeune artiste lyonnais, Benjamin Régnier :

Nos commissariats, nos gendarmeries, nos casernes de sapeurs-pompiers, nos préfectures font battre le cœur de la République.

J'y ai rencontré des femmes et des hommes exceptionnels.

Pour 2018, je leur souhaite le meilleur.

À vous toutes et tous, je souhaite réussite et bonheur ! pic.twitter.com/KXOUQEUyzC