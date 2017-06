Le Salon de l'Auto Lyon veut poursuivre sa dynamique

Le Salon de l'Auto de Lyon s'inscrit dans le top 5 des salons les plus visités à Eurexpo. Avec plus de 55 000 visiteurs présents lors de l'édition précédente, les organisateurs du salon ambitionnent de faire au moins 60 000 entrées cette année. Pour séduire, ils ont mis au point un programme rythmé d'animations gratuites et d'expositions oscillant entre vintage et futur proche.

© Salon de l'Auto de Lyon Affiche Salon de l'Auto Lyon 2017

Un salon pour les distributeurs

Au-delà de la passion, le Salon de Lyon est surtout un lieu de vente où il sera possible de choisir son futur véhicule et comparer les offres en se baladant dans les allées d'Eurexpo. La croissance dans le secteur devrait se stabiliser autour de 2 % de cette année, et les distributeurs locaux devraient pouvoir compter sur l'événement pour boucler quelques carnets de commandes. Mis à l'honneur également, les véhicules électriques avec un parcours dédié aux acheteurs pour les aider dans leur choix. Sur place, une piste électrique permettra d'assister aux démonstrations des Andros cars, ces voitures de course 100% électriques.

La proximité comme point d'ancrage

Forcement moins imposant que les trois grands salons européens (Francfort, Genève et Paris) le Salon de Lyon s'oriente vers l'accessibilité et la proximité puisqu'il sera possible de tester sa future voiture sur place. Des activités gratuites renforceront le dispositif avec karting, simulateurs, rencontre avec des pilotes (Franck Largorce, Luc Alphand et le jeune champion Nicolas Shatz), mais aussi des expositions. Les voitures américaines rutilantes seront présentes aux côtés des 205 GTI pour les plus nostalgiques. Sous l'impulsion de Anne-Marie Baezner, la directrice du Salon de l'Auto de Lyon, Eurexpo accueillera également un dîner de Gala suivi d'une vente aux enchères où des pilotes ainsi que des pilotes vendront leurs effets personnels au profit de l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque, qui aide les enfants d'Afrique à recevoir des opérations cardiaques.

Du 28 septembre au 2 octobre 2017

De 10h à 20h, avec des nocturnes jusqu'à 22h les jeudi et vendredi

Préventes sur internet : 6€

Prix sur place : 7€

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans