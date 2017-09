La rénovation de la fontaine Bartholdi coûtera plus cher que prévu

La fontaine emblématique de la place des Terreaux a quitté Lyon depuis juin 2016 pour être rénovée dans les Yvelines.

Les travaux de rénovation de la fontaine Bartholdi s'avèrent plus compliqués que prévus. Si bien que leur coût a été revu à la hausse. Une hausse de 427,856,35 euros (TTC) qui vient gonfler le chiffrage initial. Après révision le montant du chantier devrait finalement s'élever à 2.587. 094,35 euros (TTC), indique Le Progrès.

À l'origine de cette rallonge, un constat de la Fonderie de Coubertin, en charge des travaux : l'épaisseur de plomb qui recouvre la fontaine a été sous-évaluée. Sans compter les éléments de décor usés par "la gale du plomb" et l'extraction de 8 m³ de pierres maçonnées.

Ces découvertes ont induit une révision du dossier par les architectes, et donc une rallonge financière là-aussi (42.000 euros TTC). La pose de la fontaine est prévu pour février 2018 et sa remise en eau pour le 8 décembre de la même année, au plus tard.

