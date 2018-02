La neige de retour à Lyon la semaine prochaine

La semaine du 5 au 11 février sera marquée par une vague de froid en France et particulièrement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, où les températures descendront, parfois largement, en dessous de 0°C, permettant à la neige de tenir au sol.

© Justin Boche La place du Maréchal-Lyautey sous la neige (Lyon 6e)

A la chandeleur l'hiver meurt ou prend vigueur. Et il semble que 2018 ait pris la seconde option. Après un mois de janvier particulièrement doux, marqué par des températures moyennes supérieures de 3°C aux normales de saison, une vague de froid va s'abattre sur le pays. La région lyonnaise ne sera pas épargnée, bien au contraire.

Le mercure descendra bien en-dessous de zéro dans le Rhône et en Auvergne, jusqu'à -8°C, selon les prévisions disponibles ce samedi. Le Cantal pourrait connaître une vague de froid particulièrement intense, jusqu'à -12°C. Dans tout l'est du pays, les températures resteront inférieures de 4 degrés en moyenne aux valeurs de saison sur l'ensemble de la semaine à venir.

Averses de neige et gelées nocturnes

Il neigera dès dimanche, de manière ponctuelle, dans l'Est du pays. Lundi la neige atteindra la région Auvergne-Rhône-Alpes, à faible altitude et potentiellement jusqu'en plaine. Il faudra au moins compter sur des averses de neige mêlées de pluie. Idem en milieu de semaine. Les chutes de neiges devraient être plus soutenues en fin de semaine. Sans compter que les gelées nocturnes et l'installation durable du froid pourraient permettre à la neige de tenir au sol.