La métropole de Lyon active le plan neige

Des chutes de neige sont attendues dans la nuit, alors que le département du Rhône a été placé en vigilance orange neige-verglas, comme l'Ain, la Loire, et l'Isère.

© Tim Douet

La métropole a pris les devants. Le plan neige a été activé dès ce dimanche soir, alors que des chutes de neiges sont attendues cette nuit. Et pour cause, avec la vague de froid qui va s'abattre sur le pays cette semaine et les gelées nocturnes annoncées, la neige pourrait tenir au sol. Et perturber la circulation, comme lors du dernier épisode neigeux, mi-décembre.

Les services de la métropole annoncent des "chutes de neige prévisibles en toute fin de nuit de dimanche à lundi sur l’ensemble de la Métropole en quantité modérée mais régulière tout au long de la journée (3 à 5 cm annoncés)". L'activation du plan neige est justifiée par le maintien de faibles températures (0°C à 2°C) tout au long de la journée. Si amélioration il y a, ce ne sera qu'en soirée. La circulation s'annonce donc délicate tout au long de la journée.

Des opérations de salage sont prévues dès 3 heures du matin, avec 120 véhicules mobilisés pour le déneigement sur toutes l'agglomération. Le dispositif sera particulièrement renforcé sur les lignes fortes TCL : C1 - C2 - C3 - C5 - C6.

Lire aussi : La neige de retour à Lyon la semaine prochaine