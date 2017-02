La carte d'identité biométrique arrive aussi dans le Rhône

Alors que le passeport biométrique existe depuis 2009, la carte d'identité intègre le dispositif cette année. Une manière de "lutter contre la fraude" mais également de "simplifier les procédures", d'après Xavier Inglebert, secrétaire général de la préfecture du Rhône, qui précise les nouvelles procédures de délivrance.

Eliot LUCAS Préfecture de Lyon 2015

À partir du 21 mars 2017, les usagers du Rhône devront se rendre dans les communes équipées d'un dispositif de recueil de données biométriques, c'est-à-dire capable d'enregistrer les empreintes digitales, pour renouveler leur carte d'identité. Un nouveau dispositif qui devrait permettre, selon Xavier Inglebert, secrétaire général de la Préfecture du Rhône, de "lutter contre la fraude" à l'usurpation d'identité.

Renouveler sa carte d'identité sera à la fois plus facile et plus rapide

Autre avantage, grâce à des "procédures simplifiées", les usagers devraient "gagner du temps". Les démarches seront dématérialisées. Les habitants du Rhône pourront pré-remplir un dossier de demande en ligne (sur le site https://predemande-cni.ants.gouv.fr/) ou se rendre dans la mairie de leur commune, où ils pourront être accompagnés dans leur demande à partir d’un point numérique dédié. Pour les réfractaires au numérique, il sera toujours possible de remplir cette pré-demande sur papier.

Il faudra ensuite passer par un dispositif de recueil de données biométriques pour finaliser la procédure. 112 dispositifs de recueil seront disponibles dans le Rhône. La préfecture du Rhône a mis à disposition une liste des 36 communes équipées. Un maillage qui devrait suffire, d'après le préfet, à satisfaire toutes les demandes. En 2016, 122 000 cartes d'identité ont été délivrées dans le Rhône. Il rappelle également que la demande est toujours gratuite et que la carte d'identité sera valable quinze ans.

La ville de Lyon rappelle tout de même de s'y prendre à l'avance

La ville de Lyon "recommande de déposer sa demande de carte d’identité ou de passeport le plus tôt possible en mairie d’arrondissement", avant le rush de l'été. À partir d'avril, débute une forte période d'affluence, et ce jusqu'à l'été, pour effectuer ces formalités. Alors que le délai moyen de délivrance est de 15 jours en début d'année, il atteint jusqu'à 100 jours en haute saison. Pour rappel, en 2016, la Ville a délivré environ 32 300 cartes d’identité et 54 000 passeports.