La Part-Dieu : un nouveau visage pour Lyon en 2023

Depuis quelques mois, les travaux de la Part-Dieu ont débuté et promettent une transformation de grande ampleur du quartier. Un réaménagement autour de trois axes : une gare à l’échelle de la ville, un quartier plus agréable à vivre et une offre tertiaire redynamisée. Mais quel sera le nouveau visage du quartier de la Part-Dieu ?

Régulièrement saturée, la gare de la Part-Dieu va être agrandie. "Elle sera deux fois plus grande", se projette la Métropole de Lyon qui a annoncé qu’une nouvelle voie ferrée, la voie L, sera mise en circulation d’ici 2023.

Un quartier plus agréable à vivre ?

La création de 2 200 logements est annoncée. Quatre nouveaux immeubles sont en chantier. Le bâtiment Bricks devrait s’ouvrir sur un jardin public et à côté de la gare, l’immeuble Sky Avenue dessiné par l’architecte Christian De Portzamparc, devrait prendre une forme de nuage. La verdure devrait également se réinviter dans un quartier où pour l’heure, les arbres ont laissé la place aux engins de chantier. Un jardin suspendu va voir le jour au sein du Centre commercial. Les accès à ce dernier vont également être repensés Rue Servient, boulevard Vivier Merle et Rue Bouchut avec des espaces publics plus ouverts. Et à terme, le centre commercial s’enrichira de 80 nouvelles boutiques et un nouveau cinéma multiplex UGC de 18 salles sur le toit.

Deux nouvelles tours dans le paysage lyonnais

À Lyon, la célèbre tour du crayon est un symbole du paysage urbain. À l’aune de 2023, deux nouvelles tours pourraient devenir de la même façon de nouveaux repères dans l’horizon lyonnais. Sortiront notamment de terre deux buildings, le bâtiment Silex2, à côté de la Bibliothèque Municipale, et la tour ToLyon, boulevard Viver Merle, pensée comme "un signal architectural". Des bureaux, des commerces, mais aussi des hôtels pourront s’y installer. Les travaux ont commencé mi-février. La volonté de la Métropole de Lyon est de rendre à nouveau compétitive l’offre tertiaire dans le quartier. Pour ce faire, 650 000 m2 de bureaux pour 40 000 emplois doivent voir le jour.