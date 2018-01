L’enterrement d’Anne-Cécile Pinel aura lieu vendredi

Le corps d’Anne-Cécile Pinel a été rapatrié de Croatie. L’enterrement de la jeune savoyarde aura lieu vendredi à 14 heures, dans la commune de résidence de ses parents.

Anne-Cécile Pinel.

Anne-Cécile Pinel était portée disparue depuis juillet 2014 lors d’un voyage en Croatie. Ses ossements ont été retrouvés le 7 janvier dernier, près du festival auquel elle assistait. Son corps a été rapatrié en France, et la jeune femme sera inhumée vendredi à 14 heures au cimetière de Saint-Paul-sur-Isère, rapporte le Dauphiné Libéré. La cérémonie civile sera ouverte à tous ceux qui souhaitent apporter leur soutien aux proches d’Anne-Cécile Pinel. « On a toujours été soutenu et il faudra continuer après… » ont rapporté Ghislaine et Michel Pinel, les parents de la jeune femme, au quotidien grenoblois.