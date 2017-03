L’élu FN qui veut “récupérer les dents en or” des Roms sanctionné ?

Le secrétaire général du Front national, Nicolas Bay, a jugé “inacceptables” les propos tenus par Franck Sinisi lors du dernier conseil municipal de Fontaine, en Isère, et annoncé sa convocation devant les instances disciplinaires du parti frontiste.

Franck Sinisi, élu FN à Fontaine, en Isère

"Je pense que c'était de l'humour, mais de l'humour de mauvais goût." Le secrétaire général du Front national, Nicolas Bay, a réagi aux propos tenus en conseil municipal par Franck Sinisi, élu de son parti à Fontaine, en Isère. Le 27 février, ce dernier avait proposé de "récupérer les dents en or" des Roms pour "les nourrir et les loger". Nicolas Bay a évoqué "des propos inacceptables" et assuré que le conseiller municipal serait prochainement convoqué devant les instances disciplinaires du parti.

“Insupportable” pour le Parti communiste

Franck Sinisi avait commencé par s'en prendre aux gens du voyage. "Ils nous coûtent assez cher [...] C'est vrai qu'il est plus judicieux de les parquer dans un endroit [...] plutôt qu'ils détruisent des stades ou qu'ils viennent illégalement", avait-il déclaré. Et de poursuivre : "Concernant les Roms [...] pour les loger, il peut y avoir un autofinancement, il suffit au niveau de la métropole d'investir, de leur payer des dentistes" pour "récupérer les dents en or". L'enregistrement du conseil municipal est disponible à la réécoute sur le site de la ville de Fontaine.

Visiblement fier de sa saillie, l'élu FN rigole avant de se faire rappeler à l'ordre. "Pas trop de digressions de cette nature, ce n'est pas très bienvenu", lui est-il demandé. Le Parti communiste a pour sa part jugé les propos de Franck Sinisi "tout à fait insupportable[s], en particulier dans l’enceinte d’un conseil municipal".