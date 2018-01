Vikash Dhorasoo : "Que Fekir continue à montrer son maillot au public"

L'ancien joueur de football, notamment passé par l'Olympique lyonnais était l'invité de l'émission L'Autre Direct à l'occasion de la sortie de son livre, intitulé Comme ses pieds, aux éditions du Seuil. Lui qui ne souhaite pas voir son sport "aseptisé" est notamment revenu sur le geste de Nabil Fekir lors du dernier derby contre Saint-Etienne.

© Lyon Capitale Vikash Dhorasoo

"Une lettre d'amour au football et aux footballeurs". Avec le livre Comme ses pieds, paru aux éditions du Seuil, Vikash Dhorasoo veut raconter son parcours, celui d'un "gamin de Caucriauville", quartier populaire du Havre, et un peu celui de tous les footballeurs finalement. "On a tous vécu la même chose", glisse-t-il. Avec son image d'intellectuel du foot collée à la peau depuis plusieurs années, le numéro 24 de l'OL époque Juninho et Sonny Anderson veut remettre en question les préjugés sur les footballeurs. "Je suis intelligent parce que je suis footballeur", lance-t-il.

Vikash sait les passions que suscite son sport, il les a vécues. "Je me fais insulter quand j'ai mal joué, je me fais aimer quand j'ai bien joué mais ça fait partie du jeu". S'il reconnaît la difficulté de l'exposition médiatique, il sait aussi que le football reste un spectacle, avec ses acteurs. "Si on aseptise tout ça, le foot n'existe plus." "Il faut que ce show continue, il faut que Fekir continue à monter son maillot au public de Saint-Etienne, poursuit-il. J'exagère un peu mais il faut qu'on brûle la poupée de Valbuena quand il va jouer à l'OM. Cela fait partie du spectacle."

