T. Solano (Ebdo), profession: “capteur” de choses non repérées à Paris

Lyon Capitale reçoit le journaliste lyonnais d’”Ebdo” et le directeur de la revue (lyonnaise) “Nouveaux médias”, dont le dernier numéro s’intéresse aussi à Ebdo. Au menu de cet Autre Direct : le lancement d’un nouveau média, les relations avec les lecteurs et le journalisme hors de Paris.

© Lyon Capitale Fabien Collini (Nouveaux médias) et Thibaut Solano (Ebdo).

Un journal papier sans publicité qui veut “s’adresser à des lecteurs qui ont délaissé la presse”. C’est le projet des créateurs d’Ebdo (qui paraît toutes les semaines, comme son titre l’indique presque), fondateurs auparavant de la revue XXI. L’originalité que revendique Ebdo, c’est la relation avec ses lecteurs, associés au journal avant même son lancement (le H qui manque au titre, par exemple, c’est l’idée d’un lecteur). Le but : ”s’éloigner des cercles de pouvoir” et “trouver des choses qui peuvent passer sous le radar parisien”, explique Thibaut Solano, le journaliste d’Ebdo basé à Lyon. Lequel confirme que ses collègues et lui vont jusqu’à dormir chez leurs lecteurs pour mieux les connaître.

Une autre originalité d’Ebdo, souligne Fabien Collini, qui lui a consacré un numéro de la revue qu’il dirige, Nouveaux médias (créée à Lyon), c’est l’utilisation du numérique dans le lancement de ce nouvel hebdo. Une conversation à bâtons rompus (sans hache) à retrouver en intégralité dans la vidéo ci-dessous.