Sylvie Goulard : “Aucun peuple n’est prisonnier de l’Union européenne”

Grand témoin des Journées de l’économie 2017, qui se sont imposées depuis dix ans comme la manifestation de référence en matière d’économie, l’ex-députée européenne Sylvie Goulard s’inquiète des conditions dans lesquelles se déroulent pour l’instant les négociations du Brexit.

© Tim Douet Sylvie Goulard, aux JECO 2017, à Lyon.

"Il faut respecter la décision souveraine du peuple britannique, aucun peuple n'est prisonnier dans l'Union européenne", avertit Sylvie Goulard dans l'entretien vidéo à visionner ci-dessous. "Mais on a l'impression que les autorités britanniques ne savent pas gérer cette situation, en grande partie parce que le débat a été pipé. (…) On a largement menti aux Britanniques sur ce qui était faisable", ajoute-t-elle.

L'ancienne députée européenne (Modem) et éphémère ministre de la Défense, qui avait démissionné suite à l'affaire des attachés parlementaires du Modem, cherche actuellement une nouvelle activité et ne s'épanche pas sur sa situation personnelle : "Si vous m'aviez dit il y a un an qu'Emmanuel Macron serait élu, avec la ligne européenne qui est la sienne (…), j'aurais été extrêmement satisfaite, parce que rien n'était acquis il y a quelques mois. Mon destin personnel a beaucoup moins d'importance que l'orientation générale qui est prise par notre pays."