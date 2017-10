Retrouver le son du passé : comment l'impossible devient possible ?

Mécanicienne sur hélicoptère dans l'armée jusqu'à ses 30 ans, Mylène Pardoen est aujourd'hui reconnue à l'international pour ses recherches en archéologie des paysages sonores.

Le thème de la Nuit européenne des chercheurs 2017 à Villeurbanne, "Impossible", ne fait pas partie de son vocabulaire. Mylène Pardoen a complètement inventé son métier après avoir été mécanicienne sur hélicoptère dans l'armée. Aujourd'hui, elle étudie au sein de l'université Lyon 2 les paysages sonores avant 1860, soit avant l'apparition des techniques permettant d'enregistrer et de diffuser les sons. Sa recherche, matérialisée dans le projet Bretez, véritable plongée dans le Paris du XVIIIe siècle, est reconnu à l'international. "Si on se donne les moyens, l'impossible devient possible" confie-t-elle dans l'Autre Direct."Je n'ai pas le baccalauréat, je me retrouve docteur en musicologie" En quoi son métier consiste-t-il, comment retrouve-t-elle les sons du passé ? Rencontre avec Mylène Pardoen, en marge de la nuit européenne des chercheurs, en vidéo ci-dessous.