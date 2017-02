Pour Bariza Khiari, Macron est le candidat des banlieues

Bariza Khiari, sénatrice PS de Paris et déléguée nationale d'En Marche, est l'invitée de L'Autre Direct. En visite dans les quartiers populaires de l'agglomération, elle revient sur l'affaire Théo et les solutions qu'Emmanuel Macron veut apporter pour les jeunes habitants de banlieue.

© Lyon Capitale Bariza Khiari, sénatrice PS de Paris et soutien d'Emmanuel Macron, invité de L'Autre Direct

Après un week-end marqué par des violences urbaines en région parisienne, Bariza Khiari, sénatrice PS et soutien d'Emmanuel Macron, voit dans ces débordements "une volonté de justice et une forme d'injustice ressentie par la jeunesse ". "Ce n'est pas une colère qui demandait un alibi. C'est toujours un événement qui déclenche ", explique-t-elle. Et Bariza Khiari pointe un traitement différent entre les "jeunes qui ont fait un peu de grabuge " et les policiers mis en cause dans l'affaire Théo. "Le besoin de justice pour Théo est d'une légitimité totale et il est indispensable si on veut recoller les morceaux avec une partie de la société ", poursuit-elle. Elle regrette aussi que les banlieues soient réduites aux émeutes.

Soutien de la première heure d'Emmanuel Macron, elle estime qu'il peut "grâce à son regard bienveillant " résoudre les problèmes de la banlieue. Elle met notamment en avant les chauffeurs Uber qui retrouve "de la dignité " et de "l'émancipation ". Elle liste aussi les cassures entre la gauche et les jeunes de banlieue lors du quinquennat de François Hollande : "il y a eu le discours de Munich sur les migrants, il y a eu le naufrage sur la déchéance de nationalité et puis cette laïcité hystérique ".