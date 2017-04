Olivier Minoux : "Aujourd'hui, vivre avec 1800€ net c'est le minimum"

Olivier Minoux, candidat "Lutte ouvrière" dans la 11e circonscription du Rhône, est l’invité de L’Autre Direct pour présenter la campagne de Nathalie Arthaud à la présidentielle.

Lyon Capitale : Qu'est-ce qui motive la candidature Nathalie Arthaud alors qu'elle ne souhaite pas exercer la fonction présidentielle ?

Olivier Minoux : Pour nous, les élections sont un combat politique que l'on a envie de mener, mais sans créer d'illusion. On veut faire entendre le camp des travailleurs qui aujourd'hui subit la crise, la précarisation et les reculs sociaux dans une société où il n'y a jamais eu autant d'argent et autant de familles qui accumulent des milliards. Aujourd'hui vivre avec 1800 euros net c'est le minimum.

L'argent pour ces 1800 euros de salaire minimum vous le prenez où ?

Dans le profit des grands groupes capitalistes qui accumulent. Je travaille dans une usine qui fait 800 millions euros de profit dont 365 millions vont aux actionnaires. Et dans le même temps, ils suppriment des emplois pour concentrer le travail sur de moins en moins de personnes.

Dans une société mondialisée, si vos idées s'imposent, comment se positionnerait la France dans le monde au regard de nos partenaires ?

Cela voudrait dire qu'il y aurait un climat de mobilisation générale comme en Guyane en ce moment. On pourrait supposer que cette mobilisation existe dans d'autres pays. Les usines sont là, donc si les patrons menacent de partir, les outils de travail resteront. Et ces outils, c'est nous qui les faisons fonctionner.

