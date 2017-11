"Lyon est la seule ville de France à avoir un média en anglais"

Avec 100 000 anglophones dans l'agglomération et une attractivité touristique en plein essor, le journaliste lyonnais Frédéric Crouzet a eu l'idée audacieuse de proposer un média sur Lyon en anglais, comme il peut en exister dans d'autres grandes villes européennes : Thisislyon.fr.

© Tim Douet Fred Crouzet, fondateur et rédacteur en chef de ThisisLyon.fr

"Il y a un véritable intérêt pour Lyon au niveau européen et international" constate Frédéric Crouzet, sur la base des premiers chiffres d'audience de thisislyon.fr, le site qu'il a lancé au printemps dernier : "Il y a à peu près 15 000 visiteurs uniques par mois (…) et une grande moitié se connectent depuis les États-Unis et l'Angleterre". Si le site propose beaucoup d'informations pratiques, pour les étrangers qui planifient un séjour plus ou moins long à Lyon, il propose aussi des actualités et un espace blogueurs particulièrement développé.

Une ville qui attire les jeunes expats

Journaliste à Lyon depuis 20 ans (Lyon Capitale, Le Progrès, 20 minutes, Objectif Une…), il a eu l'idée de ThisisLyon il y a quelques années, après avoir découvert des médias anglophones dans d'autres grandes villes européennes comme Florence ou Berlin. Il fait le pari que Lyon a un gros potentiel à l'international, pas seulement sur le tourisme : "On s'est rendu compte, qu'il y a de jeunes expats qui cherchent à apprendre le français et découvrir en France, pour qui Paris est trop cher, et qui cherchent une ville dynamique, où il y a de l'emploi, et en général, ils arrivent à Lyon."