"Les candidats à la présidentielle vont devoir parler de la ruralité"

Vanik Berberian, le président de l'association des maires ruraux de France était à Lyon en mars dernier pour les "États généreux" de l'AMRF. Défenseur de la ruralité dans cette campagne présidentielle, il est revenu dans l'Autre Direct sur les besoins et le manque de considération de ces territoires souvent absents du débat public.

© Tim Douet Vanik Berberian, président de l'association des maires ruraux de France

Les maires ruraux, très nombreux, ont activement été sollicités par les "petits" candidats durant la campagne d'obtention des parrainages pour la présidentielle. Pourtant, Vanik Berberian, le président de l'association des maires ruraux de France ne souhaite pas que le rôle de ces derniers ne se restreigne à cette simple tâche administrative. "Maintenant on attend la vision des candidats sur l’aménagement du territoire. Parce qu'après le parrainage, il y a le bulletin de vote et 23 millions de bulletins, ça compte. Donc ils seront obligés de parler de la ruralité avec notamment Jean Lassalle qui va amener ce thème dans la campagne", a-t-il confié dans l'Autre Direct

Aujourd'hui, la principale revendication de son association est l'accès plus égal de l'ensemble des territoires au haut débit : "Il n'est pas normal que mon voisin qui élève des vaches limousines soit obligé de monter sur la butte pour envoyer les numéros de la boucle qu'il vient de poser sur l'oreille de son veau. Si l’on veut de l'activité dans les territoires ruraux, il nous faut les outils de la vie d'aujourd'hui et donc le très haut débit. Parce que ça touche tous les domaines, la santé, l'éducation et l'activité économique."

Le maire de Gargilesse-Dampierre dans l’Indre souhaite aussi faire changer le regard des candidats à la présidentielle sur la ruralité. "Il faut arrêter de nous considérer comme des gens fatigués et à bout de souffle dans des territoires en désespérance. Espaces urbains et ruraux sont les deux parties d'un même ensemble", a-t-il conclu.

Retrouver l'intégralité de l'interview de Vanik Berberian dans la vidéo ci-dessous.