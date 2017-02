L’avocat lyonnais Gilles Devers, spécialiste du droit et de l’islam, est l’invité de L’Autre Direct.

© Lyon Capitale Gilles Devers

Alors qu'a lieu ce samedi 11 février à l'Institut français de civilisation musulmane, un colloque sur le thème "Quelle(s) identité(s), quel(s) dialogue(s) pour l'Islam de France", Gilles Devers est l'invité de L'Autre Direct. Avocat de Kamel Kabtane et de la grande mosquée de Lyon, il est spécialiste de la question du droit et de l'islam et a cosigné Le droit et l'islam en France aux éditions Dalloz avec Chems-Eddine Hafiz.

Le colloque à la grande mosquée de Lyon a lieu ce samedi de 9h à 13h.

Retrouvez l'interview de Gilles Devers dans la vidéo ci-dessous.