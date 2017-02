Fillon : Hervé Morin (UDI) "refuse de rentrer dans le lynchage"

Hervé Morin, président UDI de la région Normandie et fondateur du Nouveau Centre, est l'invité de L'Autre Direct. Il revient sur les déboires de François Fillon, le candidat qu'il soutient à la présidentielle, et évoque un accord entre le centre et la droite pour les législatives de juin 2017.

© Tim Douet Hervé Morin, invité de L'Autre Direct

Pour le président UDI de la région Normandie, la candidature de François Fillon a son soutien malgré les zones de fortes turbulence que traverse sa campagne : "je refuse de rentrer dans le lynchage médiatique d'office. Je souhaite qu'on lui laisse, comme il le demande, le temps nécessaire pour apporter des éléments". Pour lui, les remontées de terrain sont encourageantes.

Un accord à géométrie variable avec LR

De passage à Lyon pour soutenir les candidats UDI aux législatives, Hervé Morin pense qu'un accord avec Les Républicains pourrait être signer rapidement : "Nous sommes désormais dans un système tripolaire. Les législatives seront nécessairement difficiles. Aux régionales, des régions ont été gagnés parce que le PS s'est allié au second tour avec nos candidats. Bien des circonscriptions seront hasardeuses compte tenu de triangulaires généralisées. J'espère donc que nous aurons autant que possible des candidatures d'union". Mais cet accord pourrait prévoir des circonscriptions, en particulier à Lyon, où le premier tour aura un rôle de primaire entre la droite et le centre. Et Hervé Morin d'évoquer le cas de Denis Broliquier qui se présente sur une circonscription où Les Républicains ont investi Laurence Balas. "Denis Broliquier a la légitimité locale. Son expérience politique peut lui permettre de porter un message au Parlement tout en étant loyal à sa majorité", met en avant le fondateur du Nouveau Centre.