Emmanuel Imberton : "Il faut que le chantier de l'A45 commence"

Invité de l'Autre Direct, le président de la Chambre du commerce et de l'industrie de Lyon, Emmanuel Imberton, plaide pour un démarrage du chantier de l'autoroute A45 pour relier Lyon à Saint-Etienne en évoquant "la jurisprudence A89".

Commencer les travaux d'une deuxième autoroute pour relier Lyon et Saint-Etienne et prendre le temps, en parallèle de "réfléchir à l'arrivée de cette autoroute sur Lyon". Voilà la fameuse "jurisprudence A89" que détaille Emmanuel Imberton dans l'Autre Direct. Le président de la Chambre du commerce et d'Industrie de Lyon a fait de la construction de l'A45 un véritable cheval de bataille pour améliorer "le transport du quotidien entre Lyon et Saint-Etienne". Et si le rapport Duron a récemment conclu que le projet d'A45 ne faisait pas partie des sujets prioritaires présentés au gouvernement, Emmanuel Imberton en fait une autre lecture. "Contrairement à ce que disent certains, le rapport Duron ne préconise pas l'abandon de l'A45. Il y a beaucoup de désinformation sur ce sujet", avance-t-il dans l'Autre Direct. "Il évoque la possibilité que le gouvernement aura de réaliser l'A45 en travaillant sur l'arrivée de Lyon". Une arrivée sur Lyon qui, depuis 25 ans de réflexion, n'est toujours pas limpide.