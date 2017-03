Elliott Aubin : "le programme de Macron, c'est l'ubérisation"

Elliott Aubin, candidat de La France Insoumise aux législatives sur la 1ère circonscription du Rhône, est l'invité de L'Autre Direct. Il évoque l'alliance impossible avec le PS et Emmanuel Macron.

© Tim Douet Elliott Aubin, porte-parole de l’association Poing Commun.

Elliott Aubin, élue du 1er arrondissement et candidat aux législatives de la France insoumise, le slogan de campagne de Jean-Luc Mélenchon, réfute toute alliance avec le PS de Benoît Hamon. Il met en avant le cas de Myriam El Khomri comme un des points de blocage : "Ce n'est pas une question de personne. Comment peut-on expliquer aux Français que l'on s'est opposé à un gouvernement et qu'aujourd'hui, on s'allie avec des membres de ce gouvernement". Elliott Aubin pense que même sans alliance, Jean-Luc Mélenchon peut se qualifier pour le second tour de la présidentielle. Une échéance à laquelle est pour l'instant invité Emmanuel Macron, favori dans les sondages. "Emmanuel Macron est une bulle médiatique. Dans son meeting à Lyon, il n'y a eu aucune proposition. Son programme on le connaît, c'est l'ubérisation de la société", s'inquiète Elliott Aubin. Il revient aussi sur sa candidature aux législatives face à Thierry Braillard (PRG) et Anne Lorne (LR) dont il dénonce la radicalisation.