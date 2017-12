Denis Robert : "Ce qui me sauve, ce sont les écrivains"

Façonné dès le plus jeune âge par la littérature, le journaliste d'investigation et écrivain raconte dans l'Autre Direct son rapport à la lecture et à l'écriture.

Des livres de Karl Marx, de Lao Tseu, de John Fante ou de François Cavannah… Autant d'écrits qui ont marqué au fer rouge le journaliste d'investigation Denis Robert, qui a révélé dans plusieurs livres le scandale financier de l'affaire Clearstream. "Si je suis devenu ce que je suis aujourd'hui, c'est par la lecture et évidemment par la littérature", témoigne l'écrivain dans l'Autre Direct lors du salon des livres et de l'alerte. Jonglant suivant les ouvrages entre l'enquête journalistique et la fiction, Denis Robert présente son dernier roman, "Les rapports humains". Une nouvelle plongée aux côtés d'un personnage proche de son créateur. Quand le réel se mêle à la fiction afin de décrypter les mystères du cerveau humain. Une interview à retrouver ci-dessous.