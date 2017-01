Audrey Pulvar : “Le féminisme n’est pas un combat de bonnes femmes”

À Lyon il y a quelques jours pour promouvoir son livre La Femme, la journaliste Audrey Pulvar était l’invitée de L’Autre Direct.

© Tim Douet Audrey Pulvar.

La journaliste Audrey Pulvar était en dédicace à Lyon il y a quelques jours pour La Femme, un ouvrage qui traite de la représentation de la femme dans l'art à travers les siècles et les genres (peinture, photographie, sculpture). "Ce qui m'a frappée, c'est de voir comment la représentation de la femme a évolué en même temps que l'art. Parfois, l'art est en avance sur la société et inversement, parce que l'un se nourrit de l’autre", explique-t-elle.

“Le féminisme est un combat permanent”

Son livre offre selon elle "une vision féministe de l’art". "Le féminisme est un combat permanent, poursuit Audrey Pulvar. C'est un combat dans lequel, quand on n'avance pas, on ne stagne pas mais on recule, parce que les forces conservatrices sont très fortes. On ne peut pas se dire que les combats féministes sont gagnés parce que l'on vit dans un pays développé, libre, etc. C'est un combat permanent et quotidien."

Un combat qui n'a pas de sexe, conclut Audrey Pulvar : "Les combats féministes ne sont pas des combats de femmes ou des histoires de bonnes femmes. C'est une question de modèle de société."