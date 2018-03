Affaire Gregory, la France matraquée par des campagnes de manipulation

Invité à retracer son parcours lors d'une conférence à l'ISCPA de Lyon, Denis Robert raconte comment "il a appris et désappris le journalisme dans la Vologne", au déclenchement de l'affaire du petit Grégory.

Le 16 octobre 1984, Denis Robert rentre d'un reportage lorsqu'on l'informe de la découverte du cadavre d'un enfant dans la rivière de la Vologne, les poignets ligotés et les yeux couverts par un bonnet de laine. Quelques heures plus tôt, un corbeau revendiquait le crime avant même qu'il ne soit commis. Jeune journaliste, Denis Robert se trouve confronté au fait-divers qui deviendra l'affaire du petit Grégory. Un crime autour duquel les manipulations ont été légion et qui a participé à transformé le regard du journaliste sur sa profession.

