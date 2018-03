Affaire Clearstream, une "vérité indicible dans nos sociétés"

Denis Robert a témoigné de son parcours ce mercredi soir lors d'une conférence à l'école de journalisme ISCPA. De l'affaire Gregory à l'affaire Clearstream, il raconte être entré dans le journalisme "comme on entre en religion".

Avant Wikileaks, Luxleaks ou les Panama Papers, le journaliste Denis Robert se frottait au pouvoir en enquêtant sur ce que Jean-Luc Mélenchon considérera devant le parlement européen comme "la mère de toutes les affaires". Après 10 ans de combat et 63 procédures judiciaires contre lui dans cinq pays différents pour avoir révélé les pratiques et la clientèle de la chambre de compensation Luxembourgeoise Clearstream, la Cour de cassation a finalement reconnu à Denis Robert "une enquête sérieuse, de bonne foi et qui servait l'intérêt général". Devant les étudiants en journalisme de l'ISCPA de Lyon ce mercredi soir, l'écrivain raconte son parcours d'études et ses débuts dans la presse.

