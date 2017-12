Guillaume Long aura-t-il la peau de Guillaume Lamy ? Vous le saurez en lisant les Enquêtes gastronomiques à Lyon, que l'auteur de BD et le journaliste de Lyon Capitale sont venus présenter dans l'émission l'Autre Direct. Une émission pleine de saveurs et d'humour, à la recherche des meilleures gargotes de Lyon.

© Tim Douet Guillaume Lamy et Guillaume Long

Dans la recherche des meilleures tables de Lyon, Guillaume Lamy et Guillaume Long n'ont pas toujours les mêmes goûts. "Ce qui était bien, c'est qu'on ne traine pas forcément dans les mêmes quartiers. J'ai découvert pas mal de tables assez sympa, ça n'a rien de péjoratif mais ce sont des gargotes, et j'ai fait de vraies découvertes, comme Piment et Citronnelle" raconte Guillaume Lamy, journaliste et chroniqueur gastronomique à Lyon Capitale, dont les textes accompagnent les planches de BD réalisées par Guillaume Long pour les Enquêtes gastronomiques à Lyon, recueil de ses chroniques mensuelles publiées dans le magazine Lyon Capitale.